忠貞市場越南法國麵包害514人中毒 「1原因」讓檢察官為闆娘求情
台北「寶林茶室」食物中毒案截至昨（29）午，已釀成2死6重症，初步證實與米酵菌酸有關。近年台灣重大食物中毒事件，尤以去年8月桃園中壢忠貞市場排隊美食「阿箴越南法國麵包」，3天造成514人食物中毒讓人印象最為深刻，桃園地檢署近日偵結，將38歲越籍闆娘依違反《食品安全衛生管理法》起訴，考量闆娘已和近300人和解、賠償超過224萬元，檢察官也替她求情了。
記者徐銘穗/綜合報導
忠貞市場越南法國麵包食物中毒案發生在去（2023）年8月初，累計有514人食用後發生發燒、嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎之食物中毒症狀，當中有235人就醫，糞便檢體檢出「沙門氏桿菌」陽性反應。桃園衛生局也在業者越南法國麵包等食材中，檢出「沙門氏桿菌」、「仙人掌桿菌」。阮姓越籍闆娘被依法送辦。
桃園地檢署複訊時，阮姓闆娘對犯行坦承不諱，也積極和被害人和解，直到起訴前已與283名被害人達成和解，總計賠償224萬4551元，目前尚有198名被害人仍在聯繫中。檢察官建請法院審酌被告闆娘犯後積極與被害人和解的態度，及日後於審理程序中和解情形，量處適當之刑。
據了解，案發當時位在中壢區龍東路、前龍街轉角的「阿箴越南法國麵包」，遭桃園市衛生局勒令暫時停業，在風波停息後，原攤位更名為阿銘越南法國麵包繼續經營，2周前則在附近200公尺外找了家店面重新開張。