尋找4/17出生的「慕軒」送您3萬元客房 身分證8個8免費住海景房
國泰飯店觀光事業旗下的慕軒飯店歡慶開幕10周年，規劃多項住房及餐飲優惠，包含在官網開啟「試住員招募」活動，凡於社群留言分享並標記好友，即有機會免費入住飯店。還有尋找姓名中有「慕軒」二字的民眾，且生日與慕軒飯店同為4月17日，能免費入住慕軒客房一晚(原價28,000元)。位於東北角的福容大飯店福隆也迎來周年慶，只要身分證上的出生年月日與身分證字號加起來總共有8個8，即可免費入住福容大飯店福隆海景和洋套房乙晚。
記者葉盛耀/綜合報導
慕軒飯店成立於2014年4月17日，是國泰飯店觀光事業旗下的精品飯店品牌，以低調的奢華和優雅聞名，成立十年獲獎無數，多次獲得世界奢華大獎(World Luxury Hotel Awards)、TripAdivsor旅行者之選「台灣前25大最佳飯店」及「台灣前25大熱門飯店」，更是連續三年名列「台北米其林推薦旅宿」等獎項肯定。
慕軒飯店歡慶開幕10周年推出多樣活動，像是官網開啟「試住員招募」活動，凡於社群留言分享並標記好友，即有機會免費入住飯店。另外，即日至5月31日止推出「10光荏苒 一慕前行」系列住房專案，最受矚目的就是「好名好日免費住」活動，凡姓名中有「慕軒」二字，且生日與慕軒飯店同為4月17日的幸運兒，就能免費入住慕軒客房一晚(原價28,000元)，另加贈生日蛋糕一份。
另外整個4月，推出「十周年限定餐飲優惠」，包括4月壽星餐飲消費享85折、館內餐飲消費滿4,170元送幸運抽獎，還有指定酒水買一送一。
迎接週年慶的飯店還有位於東北角的福容大飯店福隆，即日起至4月30日，推出8周年慶系列好康活動要送給全台旅客，今年與人稱伴手禮界的LV【六月初一.8結蛋捲】聯名合作，入住周年慶「8結你的心」一泊二食住房只要6888元，能在獲得限量聯名蛋捲禮盒，即日起到3/31前訂房，再享95折訂房優惠。
另外還推出身份證對對碰活動，只要身分證上的出生年月日與身分證字號加起來總共有8個8，即可免費入住福容大飯店福隆海景和洋套房乙晚，數量有限，送完為止。