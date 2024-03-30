人腦變大、智商倒退！加州大學研究團隊：或與3C盛行有關
美國加州大學戴維斯健康中心的研究人員，近日公布一項研究成果，內容是針對1930至1970年期間出生的人，大腦尺寸進行對比，發現1970年代出生者的大腦尺寸，比1930年代出生者增加了6.6%。儘管大腦尺寸與智力高低未必有直接關係，但這項發現可能對於預防失智症或阿茲海默症，起了一定作用。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《每日郵報》等外媒報導，加州大學研究了3000多名，於1930至1970年代出生者的大腦，發現1960至1970年代出生的X世代大腦，比1928年至1945年沉默世代的，平均尺寸還要大了 6.6%，研判是健康、社會、文化和教育等外部因素造成，更好的教育和醫療品質，或許能解釋，為什麼人類的大腦在過去幾十年不斷增長。
不過，更大的腦容量可能與智力無關，因為跡象顯示，近年人類智商水平有所下降，顯示腦子變大不代表智商就會跟著上升，但仍有助於人們儲存更多的終生記憶，而這也許是年輕一代罹患失智症或阿茲海默症，風險較低的原因之一。
研究人員將世代年齡層智商下降的現象，與現代人對手機、網路及3C的過度依賴聯繫在一起，認為這些東西逐漸取代了大腦的高級功能，因為做事情越來越容易，導致人們的認知能力也因此鬆懶，形容：「認知能力可能趨於穩定，但搖搖欲墜的進入智力遲鈍的時代」。