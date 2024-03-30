中職開幕觀戰重點看這邊！味全龍徐若熙再投大巨蛋歷史第一球

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作客的樂天桃猿將由洋將威能帝領軍。威能帝於中職34年球季中加盟表現出色，成為球隊的王牌投手。他在上季的8場先發中取得4勝1敗，防禦率為2.09，並在台灣大賽2場先發對戰味全，總計主投13局被敲12支安打，包含一發全壘打，投出20次三振，戰績1勝0敗，防禦率1.38。
味全龍方面，將由本土王牌徐若熙擔任開幕戰的先發投手，這是繼他在2023年第三十屆亞洲棒球錦標賽後，再度為中職投出歷史性的第一球。徐若熙的出色表現幫助味全龍在去年拿下久違的冠軍，並榮膺台灣大賽系列賽MVP。
味全龍「黑將軍」史東於1991年中職開幕戰中首次投出第一球，最終龍隊以8:4擊敗三商虎隊。徐若熙成為繼此之後，再次在中職開幕戰中先發的龍隊土投。
林襄、李多慧加入小龍女 大巨蛋獻首秀
為了迎接中職在大巨蛋的歷史性時刻，味全龍在大巨蛋加大應援區，專屬啦啦隊「小龍女」也增加了人氣成員如李多慧、林襄，今日至31日將在台北大巨蛋開幕戰與小龍女一同登場，為龍隊應援加油。
此次開幕戰格外引人注目，不僅因為它首次在台北大巨蛋舉行，開幕戰已經售出近2.5萬張票，確定刷新開幕戰紀錄，第二天味全龍對戰中信兄弟的「龍象大戰」票房也達到了1.7萬，大巨蛋兩場票房近4萬人，也是中職例行賽新紀錄。
味全加碼活力快閃店最強活力應援！
中職35年在大巨蛋揭開序幕，3/30-3/31由衛冕軍味全龍正式首戰，味全食品更首次進駐大巨蛋，在1樓外野區域打造最強應援快閃店，包括100%新鮮、健康、好喝的每日C純果汁，以及咖啡中的極品-貝納頌咖啡。
最強應援不僅活力滿滿，還幫忙送愛至偏鄉，3/30-3/31味全快閃店盈餘更會作為味全公司贊助偏鄉學童奶的基金，邀請現場球迷們共襄盛舉，熱血看球賽，應援作公益！
另外超高人氣的每日C小龍女也將在下午3點20驚喜現身快閃店，擔任一日店長為幸運粉絲結帳，想一睹啦啦隊女神們的風采，請不要錯過這難得的機會喔！
📌中職開幕戰焦點話題：
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📌中職開季分析：
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📌中職35年轉播資訊：
📺有線電視
✔️緯來體育台：中信兄弟、味全龍
✔️DAZN：樂天桃猿、台鋼雄鷹
✔️MOMO綜合台：富邦悍將、統一獅
✔️博斯頻道：統一獅（若與富邦悍將主場賽事重疊）
📺中華電信MOD
✔️DAZN：樂天桃猿
✔️愛爾達體育台：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將
✔️博斯頻道：統一獅
📺網路平台
✔️Line Today：富邦悍將、統一獅、味全龍（免費）
✔️Myvideo：富邦悍將（免費）
✔️ELTA TV：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將（付費）
✔️Hami Video運動館：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅（付費）
✔️DAZN：樂天桃猿、中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅（六隊都有）
✔️CPBLTV：六隊都有（付費）
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