主廚要丟壞食材！老闆譙「叫你用就用」 1週後下場慘了：賣房賠
台灣近期掀起寶林茶室食物中毒風暴，引起社會對食安問題的重視。一名主廚過去曾在美式餐廳工作，他在臉書發文透露，當時他準備丟棄品質不佳的食材，竟被老闆阻止，甚至對方還撂話「我是老闆我叫你用你就用」，他當場拒絕並離職，一週後該間店就爆發食物中毒案，老闆則是以賣房賠償做為結局收場，讓他感嘆「餐飲人要有餐飲人的堅持」。
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「道長食錄」近日發文，提到他20年前受邀在美式餐廳當主廚，他當時習慣開業前一一品嚐所有原料，某天發現約剩下6人份的義大利麵白醬出現異味，準備拿去丟棄時，剛好遇到老闆來巡場。
「道長食錄」面對老闆詢問，他向老闆解釋「奶製品有味道不能用」，沒想到老闆竟回「這些損失成本丟棄要算誰的？我是老闆我叫你用你就用」，他當場拒絕「我不能接受壞掉東西給客人吃」，還被老闆怒罵「你不聽我的，那你可以滾了，現在不要做了」。
最後「道長食錄」與另一位助廚馬上離開，一週後該間店就爆發13人食物中毒，而當時還不流行餐廳保險，老闆只得賣房賠償，結局讓他忍不住感嘆：「餐飲人要有餐飲人的堅持。」
貼文曝光後，不少網友搖頭直呼，「食品就是靠個人的良心」、「滾總比最後被抓去關的好…聰明的選擇」、「你救了自己一命欸，不然那時出事你可能要判刑」、「現在想想，做餐飲業的為什麼員工流動率那麼高，看老闆是哪種人，決定要不要跟著賭就是了」。