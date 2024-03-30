張麗善胞弟涉違法濫墾！雲林地院一審出爐　判6月併科罰12萬元

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檢方調查，張啓盟夫婦擅自開挖整地，闢建便道、平台，改變地形、地貌，因而使表土裸露無植生保護，造成坡面出現溝壑沖蝕、土石崩落及樹木傾倒，仍因聯外道路邊溝損毀造成逕流漫流、逕流夾載土石沖淤至區外道路與其下接野溪。
雲林地方法院發布的新聞稿指出，張啓盟夫婦在法院審理時坦承犯罪，除檢方調查的事證外，後續經鑑定，足以認定張啓盟夫婦未依照核定計畫實施水土保持處理與維護，導致相關土地開挖整地等違法開發，且造成水土流失。
雲林法院考量張啓盟夫婦違法開發面積廣大，嚴重影響山坡地的水土保持，不過2人坦承犯罪，且經鑑定結果，雖然有導致水土流失結果，但因農路偏遠、用路人少，路上淤積土石量也大，並未達到緊急處理規模，實害輕微。
雲林地院指出，張啓盟夫婦均違反水土保持規定致生水土流失罪，2人都請求緩刑，但法官認為2人犯行導致水土流失，影響公共安全，且並未盡力完全回復所造成的危害，有執行刑罰必要，不應該宣告緩刑。
因此，張啓盟、陳安妮均被判處有期徒刑6個月，分別併科罰金12萬元、10萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算1日。
檢方起訴張啓盟夫婦擅自違法開發國有土地部分，雲林地院指出，依照檢方所提證據，法官認為並不能排除有部分可能是因為張啓盟夫婦開發自己的土地，導致土石崩落到鄰地；有部分則可能因為地界不清楚，因此，2人並沒有越界開發的故意，基於罪疑惟輕原則，無法認定2人違法開發國有土地的犯罪。（編輯：郭諭儒）1130330