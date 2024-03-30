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爭機車路權！逾500機車今晚包圍立法院　要求廢「禁行機車惡法」

▲台灣機車路權促進會爭取廢除進行機車和兩段式左轉，今（30）日晚間將號召逾500機車，包圍立法院遊行。（示意圖／shutterstock）
▲台灣機車路權促進會爭取廢除進行機車和兩段式左轉，今（30）日晚間將號召逾500機車，包圍立法院遊行。（示意圖／shutterstock）

記者李琦瑋／台北報導

行政院日前通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，研擬10項罰鍰1200元以下微罪不開放檢舉、記點，並提到立法院修法。台灣機車路權促進會認為該項修正，間接影響機車族，因此在今（30）晚間6點，發起「路邊臨停不放任，禁行惡法應廢除」機車遊行，預計會有超過500輛機車包圍立法院遊行，盼取消禁行機車道與強制兩段式左轉。

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台灣機車路權促進會表示，真正應該被政府看見並且優先處理的是全台1千多萬名機車用路人 ，該會了解職業駕駛有其需求，但機車的需求卻沒有人在乎，倘若政府的方向就是要開放所有道路的路側都能停車，那就更不應該把機車趕到未來會更複雜、危險的外側車道。

台灣機車路權促進會認為，該修法通過後，不管紅線、黃線都是來來去去的車子在違停、上下客、上下貨，那憑甚麼還要在內車車道畫上禁行機車，難道機車遇到違停就只能停下等他開走，還是要報警等個1、2個小時來才能離開？更加凸顯機車路權解禁的必要性。

台灣機車路權促進會提到，據媒體報導，稱交通部長王國材認為「機車行駛禁行機車道跟未依規定兩段式左轉罰緩高於1200，所以不再這次調整範圍內」，該會認為十分荒謬，也證明交通部此次所提出的限縮檢舉及違規記點的做法，完全不以安全作為考量，而單單以1200元，作為判斷標準，機車用路人被壓縮到充滿違停的外側進而造成事故，並非此次交通部要思考的範圍，這樣的說法實在令人無法接受。

台灣機車路權促進會強調，透過工程及教育才是改善交通的根本之道，而既然政府要大開違停之門，那也必須要還給機車族安全的通行環境，不能把機車丟去外側面對各種違停，閃違停進到內側車道還能被開單，閃違停的機車所要受到的處罰，竟然比違停的車輛還要來得重。

台灣機車路權促進會提出2大訴求，第一，廢除道安99惡法，取消禁行機車道與強制兩段式左轉；第二，機車行駛禁行機車道及正常左轉不應被檢舉、記點。

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