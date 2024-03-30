中職35年開幕戰今晚開打！完整6隊轉播資訊出爐　懶人包一次看

斑馬爆砍40分20籃板！史上最年輕新秀紀錄　繼俠客歐尼爾後第2人

▲「斑馬」Victor Wembanyama豪取40分20籃板！寫史上最年輕新秀紀錄，尼克Brunson砍61分成空。（圖／美聯社／達志影像））
▲「斑馬」Victor Wembanyama豪取40分20籃板！寫史上最年輕新秀紀錄，尼克Brunson砍61分成空。（圖／美聯社／達志影像））

記者林之越/綜合報導

東區第4的紐約尼克在今（30）日對上西區爐主聖安東尼奧馬刺，但這一戰卻異常艱辛。怪物新秀「斑馬」Victor Wembanyama在主場發威，單場轟下40分、20籃板、7助攻，也成為史上最年輕達成40分、20籃板紀錄的新秀，即便尼克的Jalen Brunson爆砍61分仍無用，最終馬刺在延長賽以130：126驚險擊敗尼克，拿下3連勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Wembanyama本場不僅呈現怪物級表現，在命中率上的表現也是一流，他共拿下40分、20籃板、7助攻、2抄截和1火鍋，全場22投12中，命中率5成91，外線共9投4中，命中率也有4成44，內外線表現兼具。

根據數據網站指出，Wembanyama是NBA史上最年輕就達成40分、20籃板紀錄的新秀，前一位達成的是「俠客歐尼爾」Shaquille O'Neal，他當時也在新秀年創下46分、21籃板的恐怖數據。另一方面，Wembanyama是歷史上首位同時達成35分、20籃板、5助攻、3顆以上三分球紀錄的新秀。

此外，尼克後衛Brunson本場砍下61分也是個人生涯新高，距離「甜瓜」Carmelo Anthony寫下62分紀錄僅有1分之差，可惜在延長賽中的最後一擊未能命中，沒能超過隊史紀錄，同時也輸掉了比賽。

本場比賽Wembanyama在第四節鐘響前，穩定命中兩次罰球，幫助球隊把比賽逼入延長賽，賽後接受訪問時，他也向全場球迷大聲呼喊：「我愛你們，謝謝你們的支持，一起前進吧，馬刺！」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA附加賽最後衝刺！一文看完剩餘賽程　太陽硬爆、湖人苦盡甘來

K湯、Kuminga缺陣無妨！Curry攻全場最高23分 勇士115：97退黃蜂

Green碰到死對頭Williams又出腳！分析師：勇士的文化已被他摧毀

Siakam、Haliburton分進合擊！溜馬109:90湖人 紫金大軍5連勝中斷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞