斑馬爆砍40分20籃板！史上最年輕新秀紀錄 繼俠客歐尼爾後第2人
東區第4的紐約尼克在今（30）日對上西區爐主聖安東尼奧馬刺，但這一戰卻異常艱辛。怪物新秀「斑馬」Victor Wembanyama在主場發威，單場轟下40分、20籃板、7助攻，也成為史上最年輕達成40分、20籃板紀錄的新秀，即便尼克的Jalen Brunson爆砍61分仍無用，最終馬刺在延長賽以130：126驚險擊敗尼克，拿下3連勝。
記者林之越/綜合報導
Wembanyama本場不僅呈現怪物級表現，在命中率上的表現也是一流，他共拿下40分、20籃板、7助攻、2抄截和1火鍋，全場22投12中，命中率5成91，外線共9投4中，命中率也有4成44，內外線表現兼具。
根據數據網站指出，Wembanyama是NBA史上最年輕就達成40分、20籃板紀錄的新秀，前一位達成的是「俠客歐尼爾」Shaquille O'Neal，他當時也在新秀年創下46分、21籃板的恐怖數據。另一方面，Wembanyama是歷史上首位同時達成35分、20籃板、5助攻、3顆以上三分球紀錄的新秀。
此外，尼克後衛Brunson本場砍下61分也是個人生涯新高，距離「甜瓜」Carmelo Anthony寫下62分紀錄僅有1分之差，可惜在延長賽中的最後一擊未能命中，沒能超過隊史紀錄，同時也輸掉了比賽。
本場比賽Wembanyama在第四節鐘響前，穩定命中兩次罰球，幫助球隊把比賽逼入延長賽，賽後接受訪問時，他也向全場球迷大聲呼喊：「我愛你們，謝謝你們的支持，一起前進吧，馬刺！」
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