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下週台股投資主軸！法人點名AI硬體、半導體類股　這樣看非電族群

▲上週台股季月周線均收紅，展望後市，法人點名AI硬體、半導體類股為近期台股投資主軸。（圖／NOWnews資料照片）
▲上週台股季月周線均收紅，展望後市，法人點名AI硬體、半導體類股為近期台股投資主軸。（圖／NOWnews資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

昨（29）日台股震盪走高，在權值股領軍帶動下，帶動電子、半導體類股表現強勢，加上AI概念股普遍走揚，終場台股上漲147.9點，收在20294.45點。成交量4811.28億元，周線、月線、季線均收紅。展望後市，法人表示，AI仍然是近年主流，半導體落底後將與AI硬體成為台股電子股投資主軸。

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針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，稍早登場的GTC大會，讓市場認為AI仍然是近年主流，挹注市場信心；同樣備受市場關注的美國聯準會點陣圖，亦未出現新變化。在股市強勁表現和通膨料繼續放緩預期支撐下，美國3月末消費者信心指數顯著上升。

展望後市，安聯投信台股團隊認為，AI應用持續在全球擴大與深化，對半導體先進製程、半導體設備等都具正向，相關零組件仍具利基；受惠AI、半導體等主流地位不變下，財報與產業展望正向，支撐權值股表現，故在權值股有撐下，盤勢要轉弱並不容易。

另一方面，安聯投信台股團隊提到，面對近期盤面資金風格的變化，在資金快速驅動下，類股快速輪動；與此同時，在部分資金追求效率下，部分有望從短線漲多的標的或族群、轉入基期或評價面相對較低，以及有AI等長線利基支撐的主題。

安聯投信台股團隊指出，受惠美國主要雲端服務業者陸續召開法說，所釋出今年將加大資本支出投資在AI相關等訊息，加上台灣相關供應鏈的伺服器專案營收，有望陸續自今年第1季末開始認列，AI供應鏈仍是市場焦點，搭配半導體產業庫存落底後、景氣復甦的看法，預期將與AI硬體成為台股電子股投資主軸。

至於非電族群部分，安聯投信台股團隊認為，儘管相較於電子股、受資金青睞程度較低，但在評價面與基本面亦有轉佳的情況下，亦有望獲得一定支撐。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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