吃小林紅麴患腎病！女師怒：國家認證還出事　食藥署設通報系統

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台中食安處指出，但該患者今年1月3日因身體不適，前往診所就醫，經檢查診斷發現腎功能異常，接著服藥治療至今，由於該患者昨天接獲藥局通知，當時購買的「諾寶紅麴膠囊」的產品成分與小林製藥紅麴相關，才找到腎病原因。
台中食安處說，該處已協助完成食藥署「健康食品非預期反應通報系統」之通報；另外，「諾寶紅麴膠囊」產品製造業者已完成自主通報，產品均已下架停售，食安處將密切追蹤食藥署審查進度，也持續關心病人健康情形。
食藥署昨天也公告，2家國內輸入業者有輸入日本小林製薬紅麴原料之紀錄，食藥署已會同衛生局查核並責由業者辦理回收。食品業者倘有使用或販售日本小林製薬之紅麴相關原料或產品，應停止使用、販售及自主下架，並應依食品安全衛生管理法第7條第5項，責令業者完成自主通報，倘經衛生局查察，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，未通報者，可依同法第47條，處新台幣3萬至300萬元罰鍰。
食藥署表示，消費者買到含有日本小林製薬紅麴原料產品，如有疑義，可撥打食安專線1919或消保專線1950洽詢。消費者如食用日本小林製薬紅麴所製相關產品後發生身體不適，可至食藥署「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」通報，或撥打專線電話(02)23210594進行通報，案件於受理後將進行相關評估分析食用產品與非預期反應的相關性。此外，食品安全保護基金亦可補助消費者保護團體，協助消費者進行團體訴訟。