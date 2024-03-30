今日必吃／香菜蛋塔不是在肯德基！此餐廳爆滿香菜餐　愚人節推出

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多道港點中都融入香菜元素，招牌蝦餃是透過針管由顧客自行添入香菜醬汁，當綠色的汁液注入餃子內，有視覺效果，而餃子內多了香氣，還更「綠意盎然」；另外，香菜魚翅餃是直接在表皮融入香菜末綠色呈現，內餡同樣也有香菜，吃起來氣味濃烈又清香；炸春捲及腐皮蝦捲則將新鮮香菜融入肉餡、蝦漿等一同包覆，吃時每一口都有香菜獨有香味。
最衝擊效果的香菜蛋塔，是在將傳統港式蛋塔融入香菜醬一起烘培，出爐後又再加新鮮香菜，內餡雖說是有香菜，卻帶出一股好似好似海苔那樣的氣味，相當富有食趣。
兩款飲料也有趣，香菜忌廉可樂裡頭則是在打發鮮奶油內加入香菜醬做成奶蓋，所以搭著可樂品嚐，喝起來香甜中又有清香感，是所有菜色中組合最大膽的。香菜鹹檸七則是又在原本組合中加入大量新鮮香菜，喝時就像喝鹹檸七那樣將香菜以湯匙搗碎，讓香氣混入汽水中，滿滿香菜味同樣很令人驚喜。
香菜菜色另外還有香菜牛松炒飯、香菜蒜味蒸海蝦、香菜辣椒水晶雞等港式大菜，也很建議可以試試。
📍店家資訊：
店名：悅品中餐廳博愛館
地址：高雄市左營區裕誠路486號2F
電話：07-5362999
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