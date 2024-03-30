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今日必吃／香菜蛋塔不是在肯德基！此餐廳爆滿香菜餐　愚人節推出

▲高雄悅品中餐廳推出香菜季，多道港式點心與大菜都融入香菜元素，最衝擊性菜色屬香菜蛋塔，將於明天愚人節正式開賣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲高雄悅品中餐廳推出香菜季，多道港式點心與大菜都融入香菜元素，最衝擊性菜色屬香菜蛋塔，將於明天愚人節正式開賣。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到高雄的「悅品中餐廳」，繼去年首次於春季推出香菜料理，沒想到受到廣大老主顧歡迎，今年更敲定確定於明天愚人節開始，也有多道加了爆量香菜的新菜式將推出，甚至還有看似衝突的香菜蛋塔、香菜可樂、香菜鹹檸七等，為您搶先開箱品嚐試吃。

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香菜一向評價兩極，有些人因為其獨特香氣而愛不釋手，有些人則對其害怕至極，還怒稱為「臭菜」，高雄的「悅品中餐廳」則是將於明天4月1日愚人節開始，推出一系列香菜港點與大菜，最特殊的還有香菜蛋塔、香菜忌廉可樂。

多道港點中都融入香菜元素，招牌蝦餃是透過針管由顧客自行添入香菜醬汁，當綠色的汁液注入餃子內，有視覺效果，而餃子內多了香氣，還更「綠意盎然」；另外，香菜魚翅餃是直接在表皮融入香菜末綠色呈現，內餡同樣也有香菜，吃起來氣味濃烈又清香；炸春捲及腐皮蝦捲則將新鮮香菜融入肉餡、蝦漿等一同包覆，吃時每一口都有香菜獨有香味。

▲香菜魚翅餃外皮與內餡同樣都加有香菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲香菜魚翅餃外皮與內餡同樣都加有香菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲香菜春捲裡頭也有香菜，吃起來酥香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲香菜春捲裡頭也有香菜，吃起來酥香。（圖／記者葉盛耀攝）
最衝擊效果的香菜蛋塔，是在將傳統港式蛋塔融入香菜醬一起烘培，出爐後又再加新鮮香菜，內餡雖說是有香菜，卻帶出一股好似好似海苔那樣的氣味，相當富有食趣。

兩款飲料也有趣，香菜忌廉可樂裡頭則是在打發鮮奶油內加入香菜醬做成奶蓋，所以搭著可樂品嚐，喝起來香甜中又有清香感，是所有菜色中組合最大膽的。香菜鹹檸七則是又在原本組合中加入大量新鮮香菜，喝時就像喝鹹檸七那樣將香菜以湯匙搗碎，讓香氣混入汽水中，滿滿香菜味同樣很令人驚喜。

▲香菜忌廉可樂與香菜香菜鹹檸七風味也相當有趣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲香菜忌廉可樂與香菜香菜鹹檸七風味也相當有趣。（圖／記者葉盛耀攝）
香菜菜色另外還有香菜牛松炒飯、香菜蒜味蒸海蝦、香菜辣椒水晶雞等港式大菜，也很建議可以試試。

▲香菜同樣也做成港式大菜，像是香菜蒜味蒸海蝦。（圖／記者葉盛耀攝）
▲香菜同樣也做成港式大菜，像是香菜蒜味蒸海蝦。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊：
店名：悅品中餐廳博愛館
地址：高雄市左營區裕誠路486號2F
電話：07-5362999

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