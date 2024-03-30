全新開放世界動作遊戲《鳴潮》5月23日上線！事前預約開啟了

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官方公布，全新開放世界動作遊戲《鳴潮》將於 2024 年 5 月 23 日全球正式上線。「奏鳴測試」後官方蒐集、整理了許多寶貴的建議，《鳴潮》將以嶄新面貌與漂泊者相見，期許漂泊者們屆時一起享受更好的《鳴潮》。
開放多平台事前預約，豐富預約達標獎勵
官方表示，事前預約活動開啟中，現已於 Epic Game Store、App Store、Google Play 和官方網站開放預約，預約數達標即可解鎖各階段里程碑獎勵。
事前預約里程碑獎勵：
500 萬 預約達成：貝幣 * 80,000
1000 萬 預約達成：高級共鳴促劑 * 10
1500 萬 預約達成：星聲 * 200
2000 萬 預約達成：羈旅印章・啟程 * 1
3000 萬 預約達成：喚聲渦紋 * 20
此外，全球官方社群關注數達到 500 萬人，即贈送「自選夜歸魂系列武器」一把。還有更多的社群活動，期待漂泊者們參與。
你的旅途，就從《鳴潮》開始
漂泊的旅人，歡迎在這裡醒來。
漲落無聲，我們的世界剛經歷一場退潮。
悲鳴降臨，人類被舊日的法則遺留，文明於灘塗擱淺。
但靜默之後，是不遺餘力的發聲。
隨毀滅一同出現的異象，同樣帶來了新生，人類正與它們一起，開創全新紀元。
而你──漂泊者，你的旅程才剛剛開始。
既是邂逅並肩作戰的伙伴，對峙無法想像的勁敵，亦是吸納改變自身的力量，揭露顛覆一切的真相，又或 者，只是探索未曾目睹的奇觀，盡可能拓展你所能抵達的邊界…… 我們無從知曉你將要做出的選擇，但我們期待你在災厄餘音中找到的答案。或許，你就是那個帶領人類跨越灘塗的人。
潮聲循環往復，文明再度啟程。
請踏上，屬於你的旅途。