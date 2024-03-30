王菲女兒傳和大12歲女導演結婚了！竇靖童「露出笑容」親自解答
天后王菲和搖滾樂手前夫竇唯育有女兒竇靖童，繼承母親衣缽的竇靖童擁有好嗓子、樂理長才，作品曾經入圍金馬獎最佳原創電影歌曲獎，歌而優則演，2019年以陸片《第十一回》獲頒北京國際電影節最佳女配角獎，為不可忽視的新生代唱作歌手、演員。竇靖童日前傳出和大陸女導演李孟橋完婚，對此，本人親自否認。
記者楊穎軒／綜合報導
竇靖童28日現身尖沙咀出席展覽活動，上台演唱3首歌曲，被問到會不會向王菲請教音樂上的問題，竇靖童表示：「很少會問。」稱媽媽也不太給建議，反而放手讓她自由發揮，自己也不會刻意拿歌給媽媽聽，不過如果對方聽過會分享心得，多數都是讚美，至於母女有沒機會合唱，竇靖童笑說：「還沒有機會，我持開放態度！」
去年竇靖童被網友爆料，與兩度合作、大12歲女導演李孟橋在國外登記結婚，還發現竇靖童兩手無名指戴著戒指，疑似婚戒，求證本人，竇靖童只有傻笑，搖搖頭，低調否認婚訊，而之前王菲和男友謝霆鋒被爆一起滑雪約會，竇靖童說自己不會滑，但有興趣，是否會跟滑雪達人謝霆鋒學習，她爽快說：「Yes！Sure！」
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