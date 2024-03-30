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《Holo X Break》Steam上架了！支援繁中免費玩　多人模式要等等

▲《Holo X Break》昨（29）日下午4點正式登上 Steam，且是免費遊玩，遊戲內容為玩家扮演 hololive JP 組 5 期生對抗意圖統治世界的holoX成員們，遊戲上線後也立刻獲得玩家極度好評。（圖／取自X@HoloCure）
▲《Holo X Break》昨（29）日下午4點正式登上 Steam，且是免費遊玩，遊戲內容為玩家扮演 hololive JP 組 5 期生對抗意圖統治世界的holoX成員們，遊戲上線後也立刻獲得玩家極度好評。（圖／取自X@HoloCure）

記者潘毅／綜合報導

《Holo X Break》是由《HoloCure》開發者大神Kay Yu與 hololive 官方獨立發行企劃「holo Indie」合作的最遊戲力作，在昨（29）日下午4點正式登上 Steam，且是免費遊玩，遊戲內容為玩家扮演 hololive JP 組 5 期生對抗意圖統治世界的holoX成員們，遊戲上線後也立刻獲得玩家極度好評。

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《Holo X Break》官方昨日透過X 帳號發布了公告，表示目前遊戲已經順利在Steam上架，可以免費遊玩，並支援包含繁體中文在內多達 10 種語言，但多人連線模式的部分則將延期，開發團隊沒有說明原因，但也表示玩家可以先享受單人遊戲的樂趣。

▲《Holo X Break》採取經典橫向卷軸格鬥遊戲模式，玩法有點類似《熱血高校》系列以及《小朋友齊打交2》等經典作品。（圖／取自Steam）
▲《Holo X Break》採取經典橫向卷軸格鬥遊戲模式，玩法有點類似《熱血高校》系列以及《小朋友齊打交2》等經典作品。（圖／取自Steam）
《Holo X Break》故事內容講述了hololive 總部在某天 CEO 神秘失蹤了，隨即出現了一個自稱秘密結社 holoX 的組織，宣布準備接管世界，而為了拯救CEO與holo世界，玩家將扮演hololive JP 組 5 期生對抗holoX 的邪惡幹部與成員們。

▲玩家將扮演hololive JP 組 5 期生對抗holoX 的邪惡幹部們。（圖／取自Steam）
▲玩家將扮演hololive JP 組 5 期生對抗holoX 的邪惡幹部與成員們。（圖／取自Steam）
《Holo X Break》採取經典橫向卷軸格鬥遊戲模式，玩法有點類似《熱血高校》系列以及《小朋友齊打交2》等經典作品，遊戲中角色也是Kay Yu擅長的像素風格。而本作是以完成品的方式推出，因此不會像前作《HoloCure》有不斷更新的內容出現。
 

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AI倪珍報新聞