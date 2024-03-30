葛萊美女星遭掀惡劣真面目！受不了批評　爆粗口退出歌壇

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一直以「愛自己、愛身體」為名的麗珠，去年與她的舞蹈隊長、製作公司BGBT遭3名前舞者起訴，內容包含性騷擾與營造敵對的工作環境，裡頭還提到，麗珠的工作團隊對性、宗教、種族歧視等，訴狀中透露，這些舞者們在2021年至2023年間還被迫參與性表演。當時麗珠在社群媒體發文回應，承受了心痛與失望，「作為一名藝術家，我對我的工作保持熱情，且認真對待音樂與表演。」雖然嚴格對待演藝工作，但她從未讓任何人感到不適或是不受到重視。
麗珠於2010年出道，並於2016年推出首張專輯《Coconut oil》打開知名度，2019年推出第3張專輯《因為我愛你》爆紅，專輯在美國《告示牌》榜上排名前五，該專輯的豪華版加收單曲〈真相傷人〉，立即成為美國《告示牌》百大單曲冠軍，創下女性嘻哈歌手獨唱歌曲最長領先紀錄，而麗珠除了獲得葛萊美獎3獎外，她還獲得過一次告示牌音樂獎、一次BET獎和兩次靈魂列車音樂獎。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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