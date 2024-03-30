葛斯齊後悔爆料汪小菲出軌！慘遭神祕人利用　自認被設局變幫兇

葛萊美女星遭掀惡劣真面目！受不了批評　爆粗口退出歌壇

▲麗珠去年遭爆性騷擾、種族歧視等醜聞，受不了輿論壓力的她爆粗口宣布退出歌壇。（圖／翻攝Lizzo IG）
▲麗珠去年遭爆性騷擾、種族歧視等醜聞，受不了輿論壓力的她爆粗口宣布退出歌壇。（圖／翻攝Lizzo IG）

記者吳雨婕／綜合報導

35歲的美國饒舌歌手麗珠（Lizzo）在第62屆葛萊美獎上獲得8項提名，並一口氣奪下3獎，是當年入圍大贏家，還曾被《時代雜誌》評為「年度娛樂人物」，一直以來都以正面陽光形象為人所知的她，去年被爆出對舞者性騷擾、種族歧視、羞辱舞者外型等，重創形象，而受不了輿論的她，近日在社群媒體上宣布退出歌壇。

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麗珠在IG發文表示：「我厭倦了被生活與網路上的人拖累，我只想創作音樂使大家快樂，幫助世界變得比我發現的要更好一點。但我開始覺得世界不希望我參與其中，我時常要反駁關於我的謊話、或是觀點。」她也無奈的說：「每一次都因為我的外表成為笑柄，我的性格被不認識我的人挑剔，且不尊重我的名字。」也因為如此她不想繼續這樣了，狂放的爆粗口宣布離開歌壇，「我退出。」

▲麗珠被舞者指控性騷擾、種族歧視。（圖／翻攝Lizzo臉書）
▲▼麗珠宣布退出歌壇。（圖／翻攝Lizzo IG）
▲麗珠宣布退出歌壇。（圖／翻攝Lizzo IG）
 
一直以「愛自己、愛身體」為名的麗珠，去年與她的舞蹈隊長、製作公司BGBT遭3名前舞者起訴，內容包含性騷擾與營造敵對的工作環境，裡頭還提到，麗珠的工作團隊對性、宗教、種族歧視等，訴狀中透露，這些舞者們在2021年至2023年間還被迫參與性表演。當時麗珠在社群媒體發文回應，承受了心痛與失望，「作為一名藝術家，我對我的工作保持熱情，且認真對待音樂與表演。」雖然嚴格對待演藝工作，但她從未讓任何人感到不適或是不受到重視。

麗珠於2010年出道，並於2016年推出首張專輯《Coconut oil》打開知名度，2019年推出第3張專輯《因為我愛你》爆紅，專輯在美國《告示牌》榜上排名前五，該專輯的豪華版加收單曲〈真相傷人〉，立即成為美國《告示牌》百大單曲冠軍，創下女性嘻哈歌手獨唱歌曲最長領先紀錄，而麗珠除了獲得葛萊美獎3獎外，她還獲得過一次告示牌音樂獎、一次BET獎和兩次靈魂列車音樂獎。




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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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