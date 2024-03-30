不只A13！新案例吃咖哩仁當也中　王必勝曝在「寶林饒河店」用餐

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據悉，「仁當」是以椰漿和多種香料慢火久燉的咖哩肉類料理，以辛辣乾咖哩著稱，是一種在馬來西亞常出現的餐桌料理，寶林茶室以香菇頭取代肉的口感，綜合杏鮑菇、帶皮馬鈴薯、紅蘿蔔，以先炸再乾炒的做法，讓醬汁收緊裹覆每種食材。
外界關注案情是否擴大？王必勝說，該個案並非在遠百A13用餐，而是「寶林茶室」饒河店，已經進行採檢，待檢驗結果出爐，即可釐清身體不適與咖哩仁當、冰奶茶有無相關。
疾管署副署長曾淑慧補充說明，「寶林茶室」所有分店出現疑似個案，都可以通報，衛生單位會謹慎處理，至於咖哩仁當、冰奶茶是否遭汙染，還需要確認。
至於食材檢驗部分，衛福部昨天公布，「寶林茶室」的3樣食材，粿條、香蘭葉、在來米粉，以及上游供應商「大粄城食品」16件粿條樣本，皆未檢出米酵菌酸。
王必勝說，今天又採樣「大粄城食品」下游、出貨的10件粿條樣本，也都是陰性、未檢出；他強調，雖然懷疑此次中毒案是粿條所引起，但目前所有的證據仍限縮在「寶林茶室」A13店，無擴及出去，請民眾暫時不用恐慌。
對於地方縣市營養午餐禁用粿條，王必勝回應，尊重地方政府，理解大眾對孩子保護會更積極一些，但現階段還是要先把檢驗趕快做出來，把真相釐清，預防事態擴大。
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