更新／寶林茶室中毒案延燒！通報個案再+4　37歲女吃咖哩、冰奶茶

不只A13！新案例吃咖哩仁當也中　王必勝曝在「寶林饒河店」用餐

▲「寶林茶室」食物中毒案延燒，不只遠百A13，饒河店也出現疑似個案，今（30）日新增一名個案吃咖哩仁當，身體不適遭通報。（圖／翻攝寶林茶室臉書）
▲「寶林茶室」食物中毒案延燒，不只遠百A13，饒河店也出現疑似個案，今（30）日新增一名個案吃咖哩仁當，身體不適遭通報。（圖／翻攝寶林茶室臉書）

記者李琦瑋／台北報導

「寶林茶室」食物中毒案延燒，不只遠百A13店，饒河店也出現疑似個案，衛福部疾管署今（30）日上午公布最新統計個案，新增的4例中，有一位37歲女性食用咖哩仁當、冰奶茶，出現腹瀉、噁心等輕症，就醫後已返家。衛福部次長王必勝表示，該個案並非在A13店用餐，而是在3月23日於饒河分店用餐，衛生單位已經做採檢，等檢驗結果出爐就可以釐清，但他強調，目前還沒有外擴跡象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據疾管署最新統計，累計25人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救、1人一般病房治療、其餘17人返家休養中；今天新增的4例皆屬輕症，其中一名37歲女性，沒吃炒粿條，而是在3月23日食用咖哩仁當、冰奶茶後，出現腹瀉、噁心、頭暈、全身倦怠，到醫院看診後返家休養。

據悉，「仁當」是以椰漿和多種香料慢火久燉的咖哩肉類料理，以辛辣乾咖哩著稱，是一種在馬來西亞常出現的餐桌料理，寶林茶室以香菇頭取代肉的口感，綜合杏鮑菇、帶皮馬鈴薯、紅蘿蔔，以先炸再乾炒的做法，讓醬汁收緊裹覆每種食材。

外界關注案情是否擴大？王必勝說，該個案並非在遠百A13用餐，而是「寶林茶室」饒河店，已經進行採檢，待檢驗結果出爐，即可釐清身體不適與咖哩仁當、冰奶茶有無相關。

疾管署副署長曾淑慧補充說明，「寶林茶室」所有分店出現疑似個案，都可以通報，衛生單位會謹慎處理，至於咖哩仁當、冰奶茶是否遭汙染，還需要確認。

至於食材檢驗部分，衛福部昨天公布，「寶林茶室」的3樣食材，粿條、香蘭葉、在來米粉，以及上游供應商「大粄城食品」16件粿條樣本，皆未檢出米酵菌酸。

王必勝說，今天又採樣「大粄城食品」下游、出貨的10件粿條樣本，也都是陰性、未檢出；他強調，雖然懷疑此次中毒案是粿條所引起，但目前所有的證據仍限縮在「寶林茶室」A13店，無擴及出去，請民眾暫時不用恐慌。

對於地方縣市營養午餐禁用粿條，王必勝回應，尊重地方政府，理解大眾對孩子保護會更積極一些，但現階段還是要先把檢驗趕快做出來，把真相釐清，預防事態擴大。

更多「寶林茶室疑食物中毒案」相關新聞。

寶林茶室中毒案再增4人！個案累計達25例　吃「咖哩仁當」也中標

憂米酵菌酸落地生根！農業部：我土壤沒有致病亞型、國產食材安全

影／無驗出米酵菌酸！王必勝：供應商沒問題、寶林一前批粿條可疑

快訊／寶林案新進度！衛福部：8例重症個案與死者驗出米酵菌酸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞