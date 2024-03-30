吳宗憲女兒咖啡店被砸！惡煞稱「替館長出氣」本人傻眼：關我Ｘ事
綜藝天王吳宗憲的女兒吳姍儒，在台北市東區經營的「無聊咖啡」日前遭到幾名黑衣惡煞手持球棒砸店，怎料，惡煞先是聲稱不滿吳宗憲的主持風格，隨後又說是吳宗憲與館長（陳之漢）有官司，為了挺館長才會砸店，說詞反覆讓外界霧裡看花。對此，館長得知後也忍不住在直播上開罵，「關我Ｘ事啊！」
記者詹鎰睿／綜合報導
館長昨（29）日在直播中動怒表示，該名嫌犯不是他的粉絲，自己也絕對不會找人去砸店，實在不解為何對方要說謊。館長提到，他和吳宗憲的官司早已過去多年，並狠酸該名嫌犯，「寶和會你怎麼不幫我處理？幫我出氣？」（指2022年館長槍擊案）。
館長強調，自己沒那麼閒，絕不可能會教唆他人犯罪，他還開玩笑地說，如果真的要砸的話，要被他砸的店可多了。不過，館長仍認為嫌犯的說詞充滿疑點，「戲演得很爛！」希望警方能好好調查，也還他一個清白，直呼：「關我Ｘ事啦！」
據了解，吳宗憲與館長的官司要追溯到2019年，當時館長因不滿吳宗憲在直播中評論網紅，並以「本土天王，X林X」等語辱罵，遭到吳宗憲提告，最後法院依公然侮辱罪判處館長拘役58天、緩刑2年，不僅要支付公庫10萬元，而且不能再罵吳宗憲。
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