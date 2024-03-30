《狼與辛香料》赫蘿變身YouTuber！4月3日初次直播 會唸粉絲投稿
始祖級別的「HOLO live」出現！《狼與辛香料》是日本作家支倉凍砂撰寫的輕小說，將改編新作動畫《狼與辛香料 merchant meets the wise wolf》，即將在4月 1日晚間播出，眾多粉絲也高呼動漫界「文藝復興」到來了，沒想到賢狼「赫蘿」不但將在動漫中現身，更跟上時代潮流，宣布以 YouTuber 身分出道，首播時間訂在台灣時間4月3日晚間6點。
記者潘毅／綜合報導
《狼與辛香料》動畫官方指出，赫蘿被任命為動畫《狼與辛香料 merchant meets the wise wolf》的宣傳大使，未來將會在每周三晚間 6 點發布最新影片。除了宣傳動畫消息，也會開放觀眾投稿提問環節，並會在影片中針對這些留言進行回應。
赫蘿將變成YouTuber的消息曝光後，也引發大批粉絲關注，更對官方這種跟上時代潮流，又用心與觀眾互動的做法給予極度好評，也笑稱這是「始祖級」的HOLO（ホロ）Live。
《狼與辛香料 merchant meets the wise wolf》作為《狼與辛香料》原作小說推出 15周年的最重要企劃，動畫由Passion公司擔綱製作，並延續第一、二季的主角配音聲優，由福山潤飾演克拉福·羅倫斯、小清水亞美飾演赫蘿。
《狼與辛香料》劇情主要講述賢狼赫蘿與旅行商人羅倫斯，雙方相遇後一起旅行，中途遭遇了各種離奇事件，過程也帶入了大量經濟理論的描寫，是許多動漫迷的入坑之作。