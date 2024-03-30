近7成民眾憂母語消失危機！越年輕越不流利、主因是家人也不說

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調查顯示，有68.4%的民眾認為，台灣各族群的母語正逐漸面臨消失的危機。雖然有95.4%的民眾自認會說台語，日常生活中經常使用台灣母語的比率為64.9%，但經常使用的比率隨年齡層降低而明顯遞減，65歲以上為91.5%，50至64歲為73.3%，35至49歲為53.5%，20至34歲為45.0%，顯現年輕一代可能已經無法完整流利地使用台灣母語。
93.9%的民眾認為，家人和孩子交談多用台灣母語，是孩子學會母語的好方法；但調查發現，67.5%的民眾表示孩子不會說台灣母語，主要原因是家人也不說。91.3%的民眾並不擔心在家與孩子用台灣母語溝通，會讓孩子跟不上學校學習。
調查指出，37.2%的民眾認為，學校推動讓學生學會說台灣母語的教育成效良好；56.4%的民眾對於政府推動台灣母語政策表示滿意。79.6%的民眾同意觀看活潑有趣的卡通節目或玩遊戲，是學習台灣母語的好方法，49歲以下民眾同意的比率更高，都在8成以上。
基金會董事長黃昆輝指出，過去台灣一元化語言政策，嚴重限制母語的發展和使用場域，從這次調查發現，民眾在日常生活中使用台灣母語比例，隨年齡層降低而明顯遞減，更有近7成民眾認為台灣母語正面臨消失危機，顯示台灣的母語保存及振興已刻不容緩，建議教育部推動台灣母語學校教育、文化部振興國家語言發展，可更求精進，並引導社會大眾對政府政策與行動的認識。