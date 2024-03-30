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水豚泡溫泉「沉睡水中」沒有動靜！嚇慘270萬人　園方出面揭內幕

▲日本群馬縣草津熱帶圈動物園中，有一隻水豚君在寒冬中泡進溫泉水池，沒想到下一秒開始昏昏欲睡，甚至整顆頭都沉入水中，一過就是好幾十秒，讓270多萬網友看得心驚驚。（圖／YT@取自草津熱帯圏チャンネル）
▲日本群馬縣草津熱帶圈動物園中，有一隻水豚君在寒冬中泡進溫泉水池，沒想到下一秒開始昏昏欲睡，甚至整顆頭都沉入水中，一過就是好幾十秒，讓270多萬網友看得心驚驚。（圖／YT@取自草津熱帯圏チャンネル）

記者潘毅／綜合報導

水豚君無厘頭的事蹟再添一樁！位於日本群馬縣草津熱帶圈動物園中，有一隻水豚君在寒冬中泡進溫泉水池，沒想到下一秒開始昏昏欲睡，甚至整顆頭都沉入水中，一過就是好幾十秒，讓270多萬網友看得心驚驚，對此，園方則進行科普機會教育，讓大家更了解水豚君的習性與能力！

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日本群馬縣草津熱帶圈動物園日前在X平台上發出一段影片，只見園區內水豚君在溫泉水池中愜意的泡澡，將寒冬帶來的不適感一次掃除，沒想到水豚君卻因為太舒服，開始昏昏欲睡，甚至更直接整顆頭沉入水池中，不過影片拍攝者卻無動於衷，直到10多秒過後，水豚君才自己起身，這段影片瘋傳270萬多次，不少網友擔憂表示「水豚君不會因此溺斃嗎？」

▲水豚君喜愛泡溫泉的形象，已經深植於民眾心中。（圖／取自X@capybarabath）
▲水豚君喜愛泡溫泉的形象，已經深植於民眾心中。（圖／取自X@capybarabath）
對此草津熱帶圈園方也進行科普，表示水豚因特殊的生理構造關係，可以在水下待5到10分鐘都不成問題，而牠們感受到自己的身體需要離開水中之時，自然就會醒來，因此不太需要擔心水豚會溺死。

▲草津熱帶圈園方也進行科普，表示水豚因特殊的生理構造關係，可以在水下待5到10分鐘都不成問題。（圖／YT@取自草津熱帯圏チャンネル）
▲草津熱帶圈園方也進行科普，表示水豚因特殊的生理構造關係，可以在水下待5到10分鐘都不成問題。（圖／YT@取自草津熱帯圏チャンネル）
許多網友看完科普後，也紛紛驚呼「水豚君：我水性可是很好的」、「長知識了，原來水豚君還能潛水」、「看起來就像是縮小版的河馬」、「如果我什麼都不知道，看到這一幕真的會急忙通知工作人員耶」。
 

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