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英警告Magnum雪糕含金屬碎片！台灣有賣　食藥署：問題批號未進來

▲英國發出警訊，Magnum經典雪糕恐含金屬碎片，我衛福部食藥署今（30）日表示，問題批號未輸台。（圖／翻攝自Magnum官網）
▲英國發出警訊，Magnum經典雪糕恐含金屬碎片，我衛福部食藥署今（30）日表示，問題批號未輸台。（圖／翻攝自Magnum官網）

記者李琦瑋／綜合報導

英國食品標準局29日公布聯合利華（Unilever）旗下的Magnum經典雪糕3支裝、共5批號，裡面可能含金屬碎片，聯合利華宣布5個批號需回收。該款雪糕台灣也有賣，衛福部食藥署今（30）日表示，經查詢資訊管理系統，近2年有輸入2批產品，但和英國示警的批號不同，國內未受到影響。

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英國食品標準局昨天針對聯合利華（Unilever）旗下的Magnum經典雪糕發出警示，裡面可能有金屬碎片，有問題的雪糕為3支裝，賞味期是到2025年11月，生產批號為L3324、L3325、L3326、L3327、L3328。

台灣也有販售該款雪糕，民眾擔憂會不會吃到金屬碎片。食藥署回應，經查近2年報驗資訊（報驗日期自111/1/1至113/3/30），未有英國食品標準局所通知的聯合利華回收Magnum雪糕產品（批號L3324、L3325、L3326、L3327、L3328）報驗紀錄。

食藥署提到，於資訊管理系統（IFI）查詢，中英文品名或品牌含「Magnum」且中文品名「經典巧克力雪糕」，共計2批，其產地為荷蘭、土耳其，產品批號與英國通知回收產品批號不同，請民眾無須擔憂。

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