更新／寶林茶室中毒案延燒！通報個案再增3人　累計已達28例

寶林案再增3人！累計達28例　吃咖哩仁當女轉住院、身體狀況曝

▲「寶林茶室」食物中毒案延燒，今（30）日早上新增一名個案吃咖哩仁當遭通報，下午從返家休養轉為住院。（圖／翻攝寶林茶室臉書）
▲「寶林茶室」食物中毒案延燒，今（30）日早上新增一名個案吃咖哩仁當遭通報，下午從返家休養轉為住院。（圖／翻攝寶林茶室臉書）

記者李琦瑋／台北報導

北市信義區寶林茶室A13分店日前發生食物中毒案件，目前已經造成2死，衛福部昨天確認該起中毒事件，是由「米酵菌酸」所引起。衛福部疾管署今（30）日下午5點半，再公布最新統計個案，增加3例輕症、返家休養，目前累計達28例，但其中1例吃咖哩仁當女性，原本返家休養，下午時卻改為入住一般病房。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「寶林茶室」食品中毒案件個案列表。（圖／疾管署提供）
▲「寶林茶室」食品中毒案件個案列表。（圖／疾管署提供）
寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據疾管署最新統計，累計28人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救、2人一般病房治療、其餘19人返家休養中；年齡最小者10歲，最大者66歲；1名在3月24日死亡、1名在27日死亡；食用餐點包括粿條、滑蛋河粉、炒飯、炒麵等；症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、倦怠、出汗、茶色尿等。

▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／疾管署提供）
▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／疾管署提供）
新增的3例皆為女性，屬於輕症，返家休養，一名61歲，在3月24日吃粿條、河粉，出現腹瀉、嘔吐、噁心症狀；一名41歲，在3月21日吃粿條，出現腹痛、腹瀉、嘔吐、噁心症狀；一名48歲，在3月21日吃粿條、炒飯，出現腹痛、嘔吐、噁心、頭暈等症狀。

早上公布一名37歲女性，於3月23日在寶林茶室饒河分店，食用咖哩仁當、冰奶茶，出現腹瀉、噁心、頭暈、全身倦怠，到醫院看診後返家休養，到了下午則改為住院到一般病房治療。

外界關注該案是否代表寶林案擴大，延燒至分店、咖哩仁當也出問題。對此，收治個案的新光醫院表示，該個案並非因病情惡化才住院，而是原本就醫時就被要求住院，但女子後來看見食物中毒案的嚴重性，才主動回醫院住院。

至於該個案住院的原因，新光醫院說明，該名女性有腸胃道症狀，但與其他食物中毒案狀況不同，沒有肝臟、腎臟等其他器官問題，雖通報衛生單位，但不見得是寶林的食物引起。

衛福部次長王必勝稍早也提到，該個案並非在遠百A13用餐，而是到「寶林茶室」饒河店，已經進行採檢，待檢驗結果出爐，即可釐清身體不適與咖哩仁當、冰奶茶有無相關；目前所有的證據仍限縮在「寶林茶室」A13店，無擴及出去，請民眾暫時不用恐慌。

更多「寶林茶室疑食物中毒案」相關新聞。

寶林茶室消費者注意！遠百大食代明起受理、「退費方式」一次看

不只A13！新案例吃咖哩仁當也中　王必勝曝在「寶林饒河店」用餐

寶林茶室中毒案再增4人！個案累計達25例　吃「咖哩仁當」也中標

憂米酵菌酸落地生根！農業部：我土壤沒有致病亞型、國產食材安全

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞