寶林案再增3人！累計達28例　吃咖哩仁當女轉住院、身體狀況曝

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新增的3例皆為女性，屬於輕症，返家休養，一名61歲，在3月24日吃粿條、河粉，出現腹瀉、嘔吐、噁心症狀；一名41歲，在3月21日吃粿條，出現腹痛、腹瀉、嘔吐、噁心症狀；一名48歲，在3月21日吃粿條、炒飯，出現腹痛、嘔吐、噁心、頭暈等症狀。
早上公布一名37歲女性，於3月23日在寶林茶室饒河分店，食用咖哩仁當、冰奶茶，出現腹瀉、噁心、頭暈、全身倦怠，到醫院看診後返家休養，到了下午則改為住院到一般病房治療。
外界關注該案是否代表寶林案擴大，延燒至分店、咖哩仁當也出問題。對此，收治個案的新光醫院表示，該個案並非因病情惡化才住院，而是原本就醫時就被要求住院，但女子後來看見食物中毒案的嚴重性，才主動回醫院住院。
至於該個案住院的原因，新光醫院說明，該名女性有腸胃道症狀，但與其他食物中毒案狀況不同，沒有肝臟、腎臟等其他器官問題，雖通報衛生單位，但不見得是寶林的食物引起。
衛福部次長王必勝稍早也提到，該個案並非在遠百A13用餐，而是到「寶林茶室」饒河店，已經進行採檢，待檢驗結果出爐，即可釐清身體不適與咖哩仁當、冰奶茶有無相關；目前所有的證據仍限縮在「寶林茶室」A13店，無擴及出去，請民眾暫時不用恐慌。
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