貓頭鷹住耳朵「翻譯40種語言」！超狂無線耳機爆紅　眾卻集體發毛

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不過，大家的反應卻不是心動想買，而是害怕不已地表示「這個只會每天在你耳朵裡情勒吧」、「不認真上課的話直接把翻譯耳機塞進你耳朵，這就是Duolingo的做法」、「如果當天沒有練習，貓頭鷹會在你耳朵裡尖叫」，原來眾人驚恐的反應背後是有原因的。
多鄰國情勒式教學
多鄰國的吉祥物為一隻綠色貓頭鷹「多兒」，不少人使用多鄰國學習時會設定鬧鐘，多兒就負責在時間內提醒用戶上線讀書。不過，卻有一名日本網友曾在X曬出手機桌面截圖，表示若是一直忽略多兒的提醒，遲遲不打開多鄰國的App學習，多兒在桌面Widget上就會呈現越來越憤怒的狀態，讓許多人見狀嚇壞。
而多兒的「情勒形象」也被官方塑造得越來越立體，就連App推播通知都跟著宣傳，越來越多用戶聽聞多鄰國公開的祕密，「多兒一定會找到你，叫你乖乖去學英文」。甚至網路上還流傳的惡搞圖，「有多鄰國用戶硬是不聽話，結果家裡保全攝影機拍到多兒入侵」，讓眾人一看秒懂笑翻。
多鄰國的起源
多鄰國由美國匹茲堡卡內基梅隆大學教授路易斯（Luis von Ahn）於2009年創立，曾被蘋果選為iPhone年度APP，成為首個獲得此榮譽的教育類App。多鄰國提供106種語言課程，其中範圍涵蓋40種語言，核心服務皆為免費，少數則要付費購買，廣受語言學習者的歡迎。
多鄰國惡搞產品
幸好「多兒」尚未打算入侵眾人大腦，原來這是多鄰國為了惡搞而創意發想的產品，並沒有要真的推出，不少人得知後鬆了一口氣，心有餘悸地說「幸好這個可怕玩意不會真的量產⋯應該吧？」