拿下挑戰全國賽的門票！勞動部高屏澎東分署培訓選手獲40面獎牌
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手參與全國技能競賽南區分區比賽，競賽成績於今(30)日出爐，共獲得9金、7銀、8銅及第四、第五、佳作等共40面獎牌，其中雲端運算、電氣裝配職類更是包辦前三名佳績，順利拿下挑戰全國賽的門票。
記者黃守作／高雄報導
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，第54屆全國技能競賽南區分賽自3月25日起一連舉辦5天，該分署積極培訓了14職類76位選手參賽，選手們於培訓期間刻苦的練習，以精益求精的精神不斷提升技能水平，在這場激烈的技能競賽中表現出色，超越了以往的自己。
其中，機電整合職類，培訓選手傅彥凱和陳奕婧於去(112)年的分區賽中雖未能取得佳績，但他們並未氣餒，反而將這些失敗視為成長的機會，這屆再次挑戰，終於獲得金牌之殊榮。
郭耿華指出，選手們的表現不僅是個人的勝利，更是該分署整個培訓團隊的驕傲，分署每年都積極與各學校合作培訓各項職類的優秀人才，透過「向下紮根」帶入專業的培訓資源和實作經驗，幫助選手們不斷提升自己的技能水平，實現了一次又一次的優異成績。
郭耿華並指出，各職類選手都是我國發展各項技能的種子，該分署將會持續作為選手們的靠山，讓選手們在訓練期間能無後顧之憂，全心投入相關訓練，進一步在技職舞台發光發熱，展現我國優質的技能實力。