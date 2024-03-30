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PLG／牧倫斯再度失控！火爆脾氣炸毀團隊氛圍　國王還要忍他多久

▲新北國王洋將牧倫斯。（圖／國王球團提供）
▲新北國王洋將牧倫斯。（圖／國王球團提供）

NOWnews/綜合報導

新北國王洋將牧倫斯在今（30）日在和富邦勇士的比賽中，因為和楊敬敏等本土球員發生口角，竟然直接脫球衣離場，讓球隊難堪。國王本季隊內傳出的負面消息已經夠多了，牧倫斯此舉等於是點燃「更衣室炸彈」，恐怕將大大破壞團隊化學反應。

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在今天的比賽中，國王暫停期間球員在場邊發生激烈爭執，牧倫斯疑似和楊敬敏、李愷諺等人發生口角，很快情緒失控，竟直接脫下球衣、扔向觀眾席，然後離開球場，行徑相當荒唐。

國王本季實際上已對牧倫斯仁至義盡，在賽程較短、洋將影響力大的台灣職籃，牧倫斯受傷兩個月沒打，國王也沒有說什麼，反倒是他不但在場下生事，對裁判、對對手、現在甚至是對隊友，稍有不滿就爆發，情緒化反應早已影響到球隊。

國王上一季打進到總冠軍賽，這一季找來林書豪，本希望更上一層樓，衝擊隊史首座冠軍，但沒想到從去年夏天開始就飽受負面新聞影響，先是楊敬敏、戴維斯因個人場下問題重創球隊形象，並且因此遭到禁賽，嚴重影響戰力。

然後季中好不容易在東超冠軍戰打出讓人尊敬的表現，贏回評價，結果又爆發林書豪「靜脈雷射」，球團總經理毛加恩承認錯誤，並做出道歉，但球隊形象再度受傷。

不過比起這些場外事件，牧倫斯負氣離場一事，恐怕會對國王隊造成最嚴重的影響，因為此事是隊內球員直接發生衝突，並且是在轉播之下直接被無數隻眼睛給看到，之後要如何處理，很考驗國王球團智慧。

而對於牧倫斯來說，此舉實在很沒有職業道德，如此重視「潛規則」的他，難道不知道更衣室的矛盾應該留在更衣室內解決？無論事情對錯，他的處理方式又把國王隊至於風口浪尖，實在是不應該。

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