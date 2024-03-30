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她參加韓星見面會「低頭滑手機」！成勛跳下台喊中文：姑娘我在這

▲成勛相隔近5年來台舉辦見面會，活動上發現粉絲低頭滑手機，高喊「姑娘我在這」笑翻全場。（圖／讀者提供）
▲成勛相隔近5年來台舉辦見面會，活動上發現粉絲低頭滑手機，高喊「姑娘我在這」笑翻全場。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓演員成勛四度來台，今（30）日在「新北市政府多功能集會堂」舉辦粉絲見面會，師弟The King也前來助陣，寵粉的成勛還衝下台跟粉絲自拍、抱抱，發現有人低頭滑手機，更以中文「姑娘」喊了3次，當事人才驚覺抬頭，逗樂全場。

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▲▼見面會上，成勛面對合照、擁抱等要求來者不拒。（圖／讀者提供）
▲▼見面會上，成勛面對合照、擁抱等要求來者不拒。（圖／讀者提供）
▲▼見面會上，成勛面對合照、擁抱等要求來者不拒。（圖／讀者提供）
 
成勛近期沒推出作品，僅特別演出《死期將至》，許久未於螢光幕前露臉，只好現身粉絲面前一起同歡，他一出場就帶來《結婚作詞，離婚作曲》主題曲〈For You〉，還特別中文獻唱《小幸運》和《朋友》，與過往來台選唱《想見你想見你想見你》的韓星大不同。

有的歌迷認真互動，有的則是低頭滑手機被成勛抓包，成勛趁著主持人訪問The King，走下台到該低頭粉絲面前，用中文喊了3次「姑娘」以及「姑娘，我在這！」場面爆笑。除了搞笑互動，成勛也滿足粉絲拍照、抱抱等要求，福利做好做滿。

成勛小學開始游泳，原本是南韓專業的游泳選手，曾創下蝶式部門大會新紀錄，後來因為椎間盤突出放棄游泳。身高185公分的他，在1000比1的徵選脫穎而出，2011年拍攝戲劇《新妓生傳》出道，後續因《焦急的羅曼史》、《結婚作詞，離婚作曲》、《我獨自生活》等影視作品出名。

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