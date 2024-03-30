尼克妹遭性騷案新進度！再飛大阪做正式筆錄 犯人辯稱：喝醉忘了
YouTuber尼克去年8月份與家人飛往日本大阪旅遊，沒想到妹妹「芮尼」卻在大街上遭日本男子掀裙性騷擾，且日本警方甚至還一度有疑似吃案的行為發生，事件曝光後引發台日兩地民眾譁然。今（30）日尼克再度於影片中提到最新案情進展，表示一家人為此事，又再度於1月份飛往大阪，而犯人還辯稱：「喝醉不記得這件事」。
記者潘毅／綜合報導
尼克今（30）日發出新影片，分享女兒簽約韓國經紀公司的喜悅，不過開頭也先將去年引發軒然大波的尼克妹「芮尼」在大阪遭性騷擾一事的最新進度，告訴給關心案情進展的粉絲。
尼克與老婆Ashly提到，之前在日本的筆錄，因為日本警方沒立案，所以一家人為了這件事，在2024年1月份又再度飛往大阪，製作「正式筆錄」。當天，包括芮尼在內的所有同行人都配合警方進行了案發現場模擬，並再次看照片指認犯人，整個流程相當繁瑣。
隨後過了一個月，日本警方有請犯人到警局偵訊，但對方卻辯稱，「自己當時喝醉，記不得這件事了」，這樣的說法讓一家人完全無法接受，尼克感慨：「無賴終究是無賴」，Ashly也質疑「如果今天有一個誰來指認我說，我怎麼樣傷害了他，或者是我非禮他什麼的話，我（如果）沒有做，我第一時間會說『我絕對沒有做』，而不是說『我喝醉忘記了』。」
Ashly與尼克也表示，針對芮尼遭日本男子性騷的案件，一家人仍持續在默默地努力，也會密切的與日方追溯這件事情的進度，身為哥哥的尼克也霸氣表示：「我這輩子什麼都不幹，我只纏這件事啦」。