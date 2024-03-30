西班牙大師賽／周天成、王子維同日落難！苦戰三局無緣男單決賽
台灣羽球一哥周天成今（30）日在超級300系列西班牙羽球大師賽4強，打了一場三局大戰，最終周天成以15：21、22：20、18：21不敵法國選手Toma Junior Popov，無緣晉級男單決賽。同日，台灣「羽球王子」王子維也在另一場4強戰中，以13：21、21：8、15：21敗給世界排名第11的新加坡名將駱建佑，兩位台將均止步四強。
記者路皓惟/綜合報導
世界排名第15的周天成在昨日以21：16、21：12擊敗馬來西亞選手梁峻豪，本季第三度挺進男單四強。今日周天成與身高196公分的Popov交手，過去雙方兩次對戰各執一勝，最近一次兩人在馬來西亞公開賽相遇時，由Popov拿下勝利。
此戰周天成在首局最多時領先3分，但在14：13時，Popov利用其身高優勢，在網前牽制周天成，先以21：15拿下。第二局中，周天成苦苦追趕，最終在關鍵時刻，靠著精彩的防守及對手失誤，成功扳回一局。可惜決勝局中，周天成雖多次追平比分，但未能逆轉局勢遺憾落敗。
與此同時，在本次的西班牙大師賽，是王子維本季首次在超級300系列賽打進四強，他與對手駱建佑過去有過4次交手，王子維僅在2015年首度對戰時勝出，此後三次皆不敵駱建佑。
今日4強戰中，王子維首局一度追到1分差，但駱建佑一波6分攻勢，直接拉開領先先下一城，第二局王子維帶著11：1領先優勢進入暫停，也順利扳平戰局，但是決勝第三局，王子維未能再接再厲，無緣決賽。
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