台股遇清明大幅揚升不易！選股仍以AI為主　分析師：留意2類族群

下週清明假期即將到來，上週五29日台股仍在法人買盤的帶動下，指數收盤價再度創下歷史新高，收在20294.45點，上漲147.9點，漲幅0.73%；台股本週延續多頭氣勢，週線連6紅，全週上漲66.02點，週線漲幅0.33%，平均日均量4391.92億元。
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PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，恰巧逢季底作帳與ETF建倉，高股息及中小型股各擁題材仍有表現空間，不過因為美國科技股近期高檔震盪，且美元指數近期相對強勢，目前可先留意週五美國聯準會主席鮑爾的演說以及美國2月核心PCE物價指數，加上下週即將進入清明連假，因此上週盤勢多呈現高檔震盪，下週要見到指數大幅揚升較為不易，不過從這波大盤未跌破兩萬且盤面持續有低接買盤來看，目前多方仍佔優勢。
事實上，今年來不僅台股資金聚焦AI相關科技股，全球資金也出現同樣的現象，黃新迪分析，儘管全球經理人上個月在科技股配置比例下降10個百分點，但仍達淨超配26%，而目前淨超配科技股的數值，已來到長期平均值的0.2個標準差。
黃新迪表示，從基本面來看，台灣景氣已脫離谷底持續好轉，根據國發會最新公布2月景氣對策信號綜合判斷分數，較前月增加2分來到29分，燈號持續呈現代表「穩定」的綠燈，且創23個月以來的新高，主要是受惠於AI等科技應用擴增以及產業回補庫存，帶動海關出口值轉呈紅燈，而工業生產指數等轉為黃紅燈，加上領先指標連5升，引領指標連續11個月上升，在在反映出國內景氣穩定復甦；看好全球貿易量逐漸回升，加上高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速推展，有利台灣外貿持續回溫。
就類股佈局上，黃新迪認為，生成式AI潮流在全球的需求面有增無減，且台灣景氣逐漸好轉，預料電子與成長股能優先受惠，包括大型雲端及系統業者持續擴大AI server相關支出，另外，規格的明顯提升則有利於晶片供應鏈、相關零組件、板卡及系統廠等可望受惠，因此在選股上，仍以AI、HPC、資料中心與先進封裝為主軸，此外，IP、IC設計族群及受惠於滲透率將大幅提升AI手機、AI PC等相關族群類股也可留意。