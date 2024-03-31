寶林茶室中毒案再增2人！累積已達30人　54歲女發燒腹瀉住院治療

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新增的2例皆為女性，一名43歲，食用粿條，出現頭暈症狀，目前已返家休養；另一名為54歲，食用寶林滑蛋河粉，出現發燒、腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心、全身倦怠，仍在一般病房治療中。
昨（30）日有1例37歲女性，於3月23日在寶林茶室饒河分店，食用咖哩仁當、冰奶茶，出現腹瀉、噁心、頭暈、全身倦怠，到醫院看診後返家休養，到了下午則改為住院到一般病房治療。外界關注該案是否代表寶林案擴大，延燒至分店、咖哩仁當也出問題。對此，收治個案的新光醫院表示，該個案並非因病情惡化才住院，而是原本就醫時就被要求住院，但女子後來看見食物中毒案的嚴重性，才主動回醫院住院。
至於該個案住院的原因，新光醫院說明，該名女性有腸胃道症狀，但與其他食物中毒案狀況不同，沒有肝臟、腎臟等其他器官問題，雖通報衛生單位，但不見得是寶林的食物引起。
根據衛福部次長王必勝昨日最新說法表示，該個案並非在遠百A13用餐，而是到「寶林茶室」饒河店，已經進行採檢，待檢驗結果出爐，即可釐清身體不適與咖哩仁當、冰奶茶有無相關；目前所有的證據仍限縮在「寶林茶室」A13店，無擴及出去，請民眾暫時不用恐慌；初步看來，19名輕症患者中，約半數有採檢意願。
另外，王必勝提到，米酵菌酸無法用下毒方式處理，但未排除任何可能，檢方正積極偵辦中。
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