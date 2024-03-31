更新／寶林茶室中毒案風暴延燒！今新增2例個案通報、累計達30人

寶林茶室中毒案再增2人！累積已達30人　54歲女發燒腹瀉住院治療

▲目前寶林整起食物中毒事件已累計30人。（圖／翻攝寶林茶室臉書）
▲目前寶林整起食物中毒事件已累計30人。（圖／翻攝寶林茶室臉書）

記者鄭妤安/台北報導

北市信義區寶林茶室A13分店日前發生食物中毒案件，目前已經造成2死，衛福部日前確認該起中毒事件，是由「米酵菌酸」所引起。衛福部疾管署今（31）日稍早10點，公布最新統計個案，增加2例，分別是43歲和54歲女性，前者已返家休養，後者還在一般病房治療中，目前寶林整起食物中毒事件已累計30人，食用餐點包括炒粿條和滑蛋河粉，出現頭暈、發燒、腹瀉、嘔吐等不適症狀。

 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲目前寶林整起食物中毒事件已累計30人。（圖／疾管署提供）
▲目前寶林整起食物中毒事件已累計30人。（圖／疾管署提供）
寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據疾管署最新統計，累計30人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救，3人一般病房治療、其餘20人返家休養中；年齡最小者10歲，最大者66歲；1名在3月24日死亡、1名在27日死亡；食用餐點包括粿條、滑蛋河粉、炒飯、炒麵等；症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、倦怠、出汗、茶色尿等。

▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／疾管署提供）
▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／疾管署提供）
▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／疾管署提供）
▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／疾管署提供）
新增的2例皆為女性，一名43歲，食用粿條，出現頭暈症狀，目前已返家休養；另一名為54歲，食用寶林滑蛋河粉，出現發燒、腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心、全身倦怠，仍在一般病房治療中。
 

▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／疾管署提供）
▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／疾管署提供）
昨（30）日有1例37歲女性，於3月23日在寶林茶室饒河分店，食用咖哩仁當、冰奶茶，出現腹瀉、噁心、頭暈、全身倦怠，到醫院看診後返家休養，到了下午則改為住院到一般病房治療。外界關注該案是否代表寶林案擴大，延燒至分店、咖哩仁當也出問題。對此，收治個案的新光醫院表示，該個案並非因病情惡化才住院，而是原本就醫時就被要求住院，但女子後來看見食物中毒案的嚴重性，才主動回醫院住院。

至於該個案住院的原因，新光醫院說明，該名女性有腸胃道症狀，但與其他食物中毒案狀況不同，沒有肝臟、腎臟等其他器官問題，雖通報衛生單位，但不見得是寶林的食物引起。

根據衛福部次長王必勝昨日最新說法表示，該個案並非在遠百A13用餐，而是到「寶林茶室」饒河店，已經進行採檢，待檢驗結果出爐，即可釐清身體不適與咖哩仁當、冰奶茶有無相關；目前所有的證據仍限縮在「寶林茶室」A13店，無擴及出去，請民眾暫時不用恐慌；初步看來，19名輕症患者中，約半數有採檢意願。

另外，王必勝提到，米酵菌酸無法用下毒方式處理，但未排除任何可能，檢方正積極偵辦中。

更多「寶林茶室疑食物中毒案」相關新聞。

更新／寶林茶室中毒案延燒！通報個案再增3人　累計已達28例

寶林案再增3人！累計達28例　吃咖哩仁當女轉住院、身體狀況曝

寶林茶室消費者注意！遠百大食代明起受理、「退費方式」一次看

寶林中毒案釀2死！北市37家百貨美食街　衛生局：1個月內全面稽查

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞