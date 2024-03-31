孫協志合體女友夏宇童「愛你愛到死」！創下大巨蛋首對明星情侶組
不敗天團「5566」成員孫協志、許孟哲、彭小刀昨（30）日榮耀登上大巨蛋為中華職棒的味全龍開幕戰進行表演，享受現場28618位球迷的歡呼與掌聲。除了帶來經典神曲〈無所謂〉、〈我難過〉之外，孫協志還跟緋聞女友夏宇童一搭一唱，甜蜜合唱〈愛你愛到死〉直接閃爆整座大巨蛋。
記者詹鎰睿／綜合報導
昨日味全龍的大巨蛋開幕戰，特別找來資深龍迷孫協志與5566團員許孟哲、彭小刀表演，先是帶來充滿熱血的〈無所謂〉成功帶動現場氣氛，只見3人寶刀未老又唱又跳，還不斷往返一壘測、三壘測與觀眾互動，3人聊了一下後便唱起神曲〈我難過〉，勾起許多歌迷的青春回憶。
此時，孫協志竟主動CUE出緋聞女友夏宇童登場，立刻掀起在場球迷瘋狂討論，有趣的是，許孟哲和彭小刀還開玩笑地默默閃開，接著夏宇童才帶來她的成名代表作〈愛你愛到死〉，值得一提的是，兩人相當用心，不僅將歌曲重新改編，還加入了饒舌的部分，在輕快的節奏下還多了可愛的氛圍，直接在大巨蛋放閃，孫協志和夏宇童更成為首對登上大巨蛋飆唱的情侶藝人。
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