台北大巨蛋看球賽週邊3大美食！漢堡、蛋餅、飯丸：55元起能吃飽
台北大巨蛋熱烈開打中職開幕戰，湧進2萬多名觀眾刷新數項歷史紀錄。看球賽還可鎖定國父紀念館週邊3大必吃美食嚐鮮，幫大家蒐羅方便好攜帶的漢堡、蛋餅與飯丸，最便宜竟然只要55元起就能吃飽，一次整理好吃資訊給大家。
記者蕭涵云/綜合報導
📌「BOX巴克斯手工蛋餅」55元起吃飽！
藏身在台北大巨蛋旁，延吉街巷弄裡的BOX巴克斯手工蛋餅專賣店，主打現點現做的手工厚蛋餅，煎到酥脆的餅皮口感紮實有嚼勁，除了蛋餅還有蔬菜盒子可以選；口味更是多元，從最平易近人的起司蛋餅、培根蛋餅，到搭配高麗菜的照燒豬肉、及韓式泡菜燒肉都有，價格更從銅板價55元起跳，想吃飽也不會太傷荷包。
📌顛覆傳統飯糰的「飯丸屋」！套餐99元起
連鎖飯丸屋的台北松菸店，鄰近台北大巨蛋與松山文創園區，感動於日式海島美食沖繩飯糰的美味而創辦，選用新鮮紫菜烘製的海苔、鋪上「台稉九號」台灣米與厚實蛋包，澎湃夾入經典午餐肉、咖哩可樂餅、日式炸雞等主角，做成方便好食的握飯糰形式，邊看球賽邊吃很方便，再搭配薯條副食與飲品只要超值99元起的套餐價，是有別於美式速食的划算好選擇。
📌熱血「小黑碳鐵板漢堡」 均一價170元
美食在鐵板上滋滋作響聽起來就很美味，看熱血球賽就是要配大口咬下漢堡的爽快感，小黑碳鐵板漢堡已是大安區知名街頭餐車美食，才剛走近就能聞到濃郁煎烤香氣，曾於鐵板燒餐廳任職超過10年的主廚，精選手作牛肉排、嫩煎雞腿與Q彈鮮蝦三種主食，讓客人自由搭配花生烤肉醬、伍斯特醬等醬料、或只要起司片，均一價170元的厚實美式漢堡，充滿主廚自豪美味與客製化的爽度，配球賽吃實在很過癮。