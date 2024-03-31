王心凌開唱認愛了！突公開喊「老公老婆」 神祕人來自澳門
王心凌2024 「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」澳門站於昨（30）日在澳門銀河綜藝館登場，相隔5年再度來到澳門演出，王心凌興奮不已，看到現場的歌迷，有人突然對她大喊「老公」，讓她受寵若驚表示：「叫我老公嗎？很好，我有很多老婆，覺得很開心。」
記者吳雨婕／綜合報導
時隔5年再次來到澳門，王心凌奉上了十足的誠意，首穿「浪漫雲朵裝」輕唱〈那年夏天寧靜的海〉、〈大眠〉、〈感情用事〉等經典情歌，一開口便引領觀眾們進入動人的愛情故事裡。演唱會的每套造型，都是為了歌單精心定做，不論是性感十足的「搖滾玫瑰裙」，還是柔軟溫暖的「浪漫雲朵裝」，王心凌都能夠輕鬆駕馭，釋放魅力。
王心凌看到現場來自北京、成都等各地區歌迷的燈牌，她一一唱名，前排歌迷突然大喊「老公」向她示愛，讓她忍不住笑說：「叫我老公嗎？很好，我有很多老婆，覺得很開心。」來到澳門，她還特別以粵語問候歌迷：「大家食咗飯未啊（吃過飯了嗎）？」與歌迷話家常，拉近距離。
演唱會現場氣氛熱烈甜蜜爆棚，觀眾互動熱情高漲。不論是新專輯歌曲或是經典曲目，全場都興奮合唱，節目尾聲，王心凌演唱最後一首歌曲〈當你〉，全場粉絲大合唱，有如大型KTV，演出結束後，現場粉絲站起來，響起如雷的掌聲，看著一路陪著她21年的粉絲，王心凌有些依依不捨，率領舞者、樂手，分別向左右及前方觀眾鞠躬謝幕之後退場，為澳門站畫下完美句點。
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