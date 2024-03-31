樂天女孩總監陸筱晴親破不合謠言 合體李多慧：依舊是朋友
中華職棒樂天桃猿2大人氣女孩李多慧與林襄今年相繼離隊，樂天女孩總監陸筱晴今（31）日在個人YouTube頻道上傳昨日到大巨蛋欣賞中職35年開幕戰，影片中陸筱晴坐在觀眾席與李多慧互動，即便2人已分屬不同隊，關係還是十分密切。《NOWnews今日新聞》也特別訪問到陸筱晴，陸筱晴表示本來十分擔心李多慧到新環境會不會不適應，但看到她把新球隊的應援舞蹈練得很好，很為她感到開心。同時，陸筱晴也澄清不會因為李多慧離隊就交惡，2人依舊是朋友。
記者張一笙／綜合報導
陸筱晴在自己的影片中先是發現李多慧回韓國一趟變得更瘦了，接著「樂天女孩總隊長」籃籃也大老遠從外野走到一壘與陸筱晴會合，只見籃籃手拿著李多慧大頭應援牌來幫好友跟前隊友加油。陸筱晴也詢問籃籃第一次看到多慧在別隊應援的感覺，籃籃表示：「她看起來十分適合味全龍的球衣，我覺得啦啦隊真的是她的天職，她真的與生俱來就是要當啦啦隊。」籃籃甚至表示，在看李多慧跳舞時自己全程都在「姨母笑」。
接著陸筱晴與籃籃2人也前往3壘看前隊友林襄應援，陸筱晴覺得雖然上次看到林襄在熱身賽跳過其他隊的應援，但看到林襄站上正式的應援舞台還是感到十分不習慣。籃籃則表示：「因為林襄以前剛進來到現在，看了2、3年還是不太習慣林襄變成小龍女的樣子。」
《NOWnews今日新聞》特別訪問到陸筱晴，被問到李多慧穿上新的球衣有甚麼感想，陸筱晴說：「我覺得還蠻新鮮的，然後也替她開心，因為她把應援都記得很清楚。」陸筱晴表示李多慧去年才剛學了樂天桃猿的應援舞蹈，今年又要記新球隊的舞蹈，十分不容易。對於李多慧初登板的表現，陸筱晴認為李多慧把舞蹈動作記得滿好的，很替她開心。陸筱晴話鋒一轉說道：「本來很替她擔心來到新環境後會不會覺得很不習慣或是被欺負，但看到她現在過得蠻好的，跟大家也相處融洽沒人欺負她，感到很欣慰。」最後，陸筱晴也說：「多慧加油！我們都支持妳！不會因為妳轉隊就不當朋友，我們依舊是朋友喔！」
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