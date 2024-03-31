蘋果2024首場發表會6/11登場！iOS 18受矚目 副總裁2字暗示重點
蘋果年度盛事之一的 WWDC開發者大會，將在台灣時間 6 月 11 日凌晨正式登場，作為 2024 年首場蘋果實體發表會，最受矚目的焦點絕對是全新的 iOS 18 系統，而蘋果資深副總裁日前發文中，也暗示了2024年大會上的重點「絕對令人難以置信（Absolutely Incredible）」。
記者潘毅／綜合報導
蘋果公司每年都會舉辦 WWDC 開發者大會，會中內容主要針對軟體層面做公布，按照往年慣例，會中都會率先公布最新一代的 iOS 系統，其餘像是macOS、watchOS等創新內容也都有不少呈現。
蘋果全球行銷資深副總裁 Greg Joswiak ，在3月27日於社群平台X上發文提到WWDC 24即將到來，同時發文表示本次大會「絕對令人難以置信（Absolutely Incredible）」，而字首合在一起恰巧就是近年最火燙的「AI」人工智慧，似乎也暗示著今年大會上，會有許多有關 AI 的驚人軟體發展會呈現。
此外，蘋果執行長庫克（Tim Cook）也多次暗示，今年揭曉蘋果所研發的生成式 AI進度，高層接連對AI議題出聲，也讓外界更加期待今年的WWDC 24，以及 iOS 18 究竟能與AI產生什麼樣的火花。