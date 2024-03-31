AcQUA源少年罕曝「出道後遇低潮」！李秉諭崩潰噴淚　嚇傻歌迷

由選秀節目《原子少年》成團並出道的「AcQUA源少年」由黃莑茗、盧佾暘、李秉諭、林毓家、須弘道組成，他們於昨（30）日晚上終於站上北流，舉行「2024 AcQUA Tour 【I'm Here】 台北站」。演唱會影片裡，5人罕見揭露出道以來遇到的挫折、迷茫，以及走出低潮的過程，團員李秉諭還突然淚灑舞台，感性告白歌迷。
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AcQUA源少年身穿藍銀色系的服裝站在二層樓高的五座高塔現身，一連飆唱〈源力宇宙Roar Like The Tiger〉、〈Mmm…嗯〉、〈Little Bomb〉等曲，源少年在表演歌曲〈傳說〉中段時，前輩5566孫協志、許孟哲身穿粉紅色造型服裝驚喜現身合體，為演唱會另外一波高潮，全場熱血沸騰尖聲連連。許孟哲、孫協志都稱讚源少年工作很努力認真，也很有禮貌。須弘道也順勢公布好消息，已經順利考上心目中的第一志願大學，成員也提到雖然之後弘道會去美國讀書，但是會用其他方式與團員互動，期盼之後還有機會與團員一起開更多演唱會，現場粉絲激動尖叫，期盼之後看到更多他們的精彩演出。
黃莑茗、盧佾暘、李秉諭、林毓家、須弘道在演唱會VCR中，真情流露提到在演藝道路上的開啟契機、遇到的挫折與挑戰，最後如何克服繼續完成夢想，有人努力說服家人支持走演藝路、有人在兼顧學業與演藝事業中曾經陷入迷茫，最後想通並走出低潮，讓歌迷更認識他們私下不為人知的一面，他們首唱新歌〈You Are The Reason〉，團員李秉諭唱完後忍不住淚崩，溫馨告白台下的歌迷們：「我一直都覺得我們很幸運，在我們努力的時候，台下都有你們跟著我們一起前進、互相扶持、支持陪伴彼此，這些幸運都是因為有你們的出現，謝謝有你們的出現，因為你們就是我們的幸運。」此外，當晚演唱會吸引多位藝人好友到場支持，包括凱渥雷嘉汭，以及原子好戰友們Ozone、FEniX、VERA、Saturnday、呂植宇等人到場支持。