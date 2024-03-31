王思佳曝林襄私下暖舉！熱舞安撫哭泣愛女 連小朋友都喜歡她
啦啦隊女神林襄不只男性喜歡，就連小朋友都能征服！綜藝天王吳宗憲跟王思佳、林襄等50多人參與電視台的「網紅聯播盛典」活動，一場直播時間長達數小時，王思佳2歲多愛女「小王美」急著找媽媽哭了，貼心的林襄當場跳舞幫忙她安撫女兒，結果她跳完後，王思佳女兒就不哭了，讓王直呼太神了，大讚林襄真的「人美心善」。
記者江芷稜／綜合報導
王思佳近年經營電商有成，直播帶貨成績很不錯，她29日參與「網紅聯播直播」，和林襄等人完成一場馬拉松式的長時間直播，她透露女兒小王美在過程中打來視訊電話大哭，要求媽媽回家，在她忙著安撫女兒時，林襄非常暖心地詢問小王美要不要看跳舞，小朋友懂得欣賞的說好，結果林襄跳了一段舞蹈後，小王美就不哭了。
王思佳曝光林襄私下的暖舉，稱讚她人美心善，「原來不只男生喜歡，連小孩都愛」，也曬出她們私下洋溢燦爛笑容的合照，有網友問王思佳有沒有跟著一起跳舞，結果王的媽媽布蘭妮幫忙回答「哈哈，媽媽（王思佳）沒跟上」，也有人稱讚王思佳比林襄更漂亮，最近的妝髮還神似BLACKPINK成員Jennie，一點都不像已經是當媽的人。
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