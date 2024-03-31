小林製藥紅麴出問題！食藥署公布226件產品下架名單 、6件通報案
日本發生消費者服用小林製藥含紅麴保健食品後陸續罹患腎臟疾病，紅麴原料被驗出天然化合物「軟毛青黴酸」，台灣也有業者輸入小林製藥紅麴原料，下游廠商製成紅麴膠囊，食藥署也緊急公佈下架產品名單，總計226件台灣產品進行預防性下架。
記者孫唯容／綜合報導
日本小林製藥的紅麴保健品，近日爆出食安危機，截至3月29日止疑似死亡案例有5人，住院病患有114人，小林製藥正在進行調查，認為含紅麴保健食品疑為導致問題的原因，近期產品也確定驗出毒性極強的「軟毛青黴酸」，引發國際關注。
台灣方面，也首例台灣民眾食用日本小林製藥原料製成的「紅麴膠囊」，2個月就出現急性腎臟病，有問題產品則是由「大醫生技」出品的「紅麴膠囊」，目前業者也協助該民眾向小林製藥求償。
食藥署也表示，截至3月31日下午1時，共接獲6件產品通報案，其中包括2件健康食品，分別為「諾寶紅麴膠囊」及「大醫生技紅麴膠囊」，保健功效皆為「調節血脂」；另3件通報產品為「大研納豆紅麴Q10膠囊」、1件通報產品為「達摩本草納豆紅麴素食膠囊」，後續將提送「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，評估攝食該產品與與非預期反應之相關性。