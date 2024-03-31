更新／寶林茶室中毒案風暴延燒！今新增2例個案通報、累計達30人

寶林中毒案5重症　4人昏迷「其中1人」仍在使用葉克膜

▲寶林茶室食物中毒事件延燒，衛福部次長王必勝透露最新情形，5重症中有1人狀況好轉，其餘4人呈現昏迷，當中有1名昏迷個案仍在使用葉克膜。（圖／NOWnews資料照）
▲寶林茶室食物中毒事件延燒，衛福部次長王必勝透露最新情形，5重症中有1人狀況好轉，其餘4人呈現昏迷，當中有1名昏迷個案仍在使用葉克膜。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安/台北報導

寶林茶室食物中毒事件延燒，最新通報案例中，新增4人驗出「米酵菌酸」，累計12人陽性。而目前食物中毒個案累計30人經醫院通報，其中5人加護病房搶救，有1人狀況好轉，其餘4人呈現昏迷，當中有1名昏迷個案使用葉克膜。

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寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據疾管署最新統計，累計30人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救，3人一般病房治療、其餘20人返家休養中；年齡最小者10歲，最大者66歲；1名在3月24日死亡、1名在27日死亡；食用餐點包括粿條、滑蛋河粉、炒飯、炒麵等；症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、倦怠、出汗、茶色尿等。

據了解，加護病房中的5人，目前1人狀況好轉、4人昏迷，其中1名昏迷個案使用葉克膜。衛福部次長王必勝表示，米酵菌酸會影響肝臟、腎臟等臟器，其中也包括腦部，研判昏迷的4人多少都已有腦病變的情形。

▲寶林茶室食安風暴持續擴大，今（31日）衛福部次長王必勝指出，又有通報案例檢出「米酵菌酸」。（圖／衛福部疾管署提供）
▲寶林茶室食安風暴持續擴大，個案列表1。（圖／衛福部疾管署提供）
▲寶林茶室食安風暴持續擴大，今（31日）衛福部次長王必勝指出，又有通報案例檢出「米酵菌酸」。（圖／衛福部疾管署提供）
▲寶林茶室食安風暴持續擴大，個案列表2。（圖／衛福部疾管署提供）

▲寶林茶室食安風暴持續擴大，今（31日）衛福部次長王必勝指出，又有通報案例檢出「米酵菌酸」。（圖／衛福部疾管署提供）
▲寶林茶室食安風暴持續擴大，個案列表3。（圖／衛福部疾管署提供）
此外，今早新增2例皆為女性，一名43歲，食用粿條，出現頭暈症狀，目前已返家休養；另一名為54歲，食用寶林滑蛋河粉，出現發燒、腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心、全身倦怠，仍在一般病房治療中。

王必勝指出，最新通報案例檢出「米酵菌酸」者共計12名，先前包括2名死者、6名住院個案，共有8人驗出，而未住院者收到13位檢體，其中有4人（案9、13、24、25）驗出米酵菌酸陽性，其餘9人尚在檢驗中。

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