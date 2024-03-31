北部7縣市大雨特報！「雨量前10名」出爐 淡水人嚇：根本颱風天
大雷雨來襲！今（31）日下午受到鋒面、對流影響，北部7縣市都出現大雨，部分地區甚至出現強風，導致路樹、電纜被吹斷發生停電事故。對此，中央氣象署也公布累積雨量前十名，提醒所在地民眾注意安全。
記者潘毅／綜合報導
中央氣象署在下午4點10分，針對基隆市 、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣等7個縣市持續發布大雨特報。報天氣-中央氣象署粉專，也在今（31）日下午4點半公布累積雨量前十名，第一名為新北市的三和，達到73.5 mm 。
73.5 mm 新北市三和
61.0 mm 新北市三芝
57.0 mm 新北市石門
56.0 mm 新北市富貴角
55.0 mm 臺北市小油坑
52.0 mm 臺北市鞍部
48.0 mm 新北市水利署富貴角
48.0 mm 新北市白沙灣
46.0 mm 新北市田寮
41.0 mm 新北市淡水觀海
新北淡海首當其衝！民眾驚呼：根本颱風天
這波雷雨鋒面來襲，許多淡水民眾也表示，當地風大雨大，根本像是颱風天提前到來，當地也出現路樹、電纜被吹斷，還有停在路邊的機車直接被一排吹倒，現場情況怵目驚心。專家也提醒台中以北民眾盡量減少外出，聽到雷聲、請入室內。