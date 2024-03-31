更新／寶林茶室中毒案風暴延燒！再增1例個案通報、累計達31人

寶林茶室案今增3例！累積31人受害　2死5重症、1人仍在使用葉克膜

▲寶林整起食物中毒事件已累計31人。（圖／資料照片）
▲寶林整起食物中毒事件已累計31人。（圖／資料照片）

記者鄭妤安/台北報導

北市信義區寶林茶室A13分店日前發生食物中毒案件，目前已經造成2死，衛福部日前確認該起中毒事件，是由「米酵菌酸」所引起。衛福部疾管署今（31）日稍早下午5點30分，公布最新統計個案，增加1例，為42歲女性因食用炒粿條，引發腹瀉、噁心等症狀，目前已返家休養；寶林整起食物中毒事件已累計31人，今日一共增3例。

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▲（圖／疾管署提供）
▲衛福部疾管署今（31）日稍早下午5點30分，公布最新統計個案，增加1例，目前已返家休養。（圖／疾管署提供）
寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據疾管署最新統計，累計31人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救，3人一般病房治療、其餘21人返家休養中；年齡最小者10歲，最大者66歲；1名在3月24日死亡、1名在27日死亡；食用餐點包括粿條、滑蛋河粉、炒飯、炒麵等；症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、倦怠、出汗、茶色尿等。

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▲據疾管署最新統計，累計31人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救，3人一般病房治療、其餘21人返家休養中。（圖／疾管署提供）
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▲據疾管署最新統計，累計31人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救，3人一般病房治療、其餘21人返家休養中。（圖／疾管署提供）
今日上午增加2例，分別是43歲和54歲女性，前者已返家休養，後者還在一般病房治療中，目前寶林整起食物中毒事件已累計30人，食用餐點包括炒粿條和滑蛋河粉，出現頭暈、發燒、腹瀉、嘔吐等不適症狀。下午新增的1例為42歲女性，因食用炒粿條，引發腹瀉、噁心等症狀，已返家休養。

寶林茶室食物中毒人數不斷增加，昨（30）日更出現到饒河分店用餐的通報個案共2例，其中一例為一名37歲女性，未食用粿條，但食用咖哩仁當、冰奶茶，目前仍於醫院一般病房治療中，引發該案是否擴大，延燒至分店、咖哩仁當也出問題的憂慮，對此，衛福部次長王必勝今日表示，前述2名個案的「米酵菌酸」檢驗結果皆為陰性。

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▲今日下午新增的1例為42歲女性，因食用炒粿條，引發腹瀉、噁心等症狀，目前已返家休養。（圖／疾管署提供）
此外，據了解，在加護病房中的5人，目前1人狀況好轉、4人昏迷，其中1名昏迷個案使用葉克膜。衛福部次長王必勝表示，米酵菌酸會影響肝臟、腎臟等臟器，其中也包括腦部，研判昏迷的4人多少都已有腦病變的情形。

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