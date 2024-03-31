啦啦隊正妹崩壞照流出！場邊「凶狠模樣」全被拍　本尊急喊檢舉

首日網播量破千萬陸劇TOP5！趙露思主演僅第5　冠軍不意外是它

▲趙露思主演的《神隱》僅拿下「首日網播量衝破千萬」第五名。（圖／翻攝《神隱》微博）
▲趙露思主演的《神隱》僅拿下「首日網播量衝破千萬」第五名。（圖／翻攝《神隱》微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

收視擔當趙麗穎和林更新主演的《與鳳行》一開播就掀起超高討論度，首日網播量還衝上千萬，近來隨著陸劇越來越盛行，不同類型的劇情都引發熱烈討論，如果最近鬧劇荒，不妨看看近一年「首日網播量衝破千萬」的陸劇前5名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲趙露思（左）、王安宇仙俠劇《神隱》話題度高。（圖／翻攝微博）
▲趙露思（左）、王安宇仙俠劇《神隱》話題度高。（圖／翻攝微博）
TOP5：趙露思、王安宇《神隱》1580萬

趙露思幾乎已經等於是流量保證，這次她搭檔王安宇演出《神隱》，開播第一天網播量就衝破千萬。《神隱》改編自作家星零的同名小說，講述阿音與真神之子古晉、狐族王侄鴻奕、鷹族公主宴爽一同冒險，是常見的前世今生虐戀仙俠劇，儘管劇情較老套，但有趙露思和王安宇加持還是擁有超高人氣。

▲肖戰（左）、任敏在仙俠古裝劇《玉骨遙》是師生關係。（圖／iQIYI提供）
▲古裝男神肖戰（左）加持，《玉骨遙》未開播前就造成話題。（圖／iQIYI提供）
TOP4：肖戰、任敏《玉骨遙》1683萬

《玉骨遙》由肖戰主演，有古裝男神在，一開播在騰訊站內熱度火速衝破28000，然而《玉骨遙》雖然討論度高，前期大家都是在狂酸女主角任敏的造型，認為她不適合古裝，後期才慢慢漸入佳境。劇情講述空桑皇太子時影和赤族郡主朱顏因一花（雪寒薇）之恩，結下命劫夙緣，為了守護空桑夢華王朝而共渡難關。

▲《長相思》左起王弘毅、張晚意、楊紫、鄧為、檀健次的五角虐戀爆紅。（圖／iQIYI國際站）
▲《長相思》左起王弘毅、張晚意、楊紫、鄧為、檀健次的五角虐戀爆紅。（圖／iQIYI國際站）
TOP3：楊紫、張晚意《長相思》2086萬

楊紫身為身為收視女王，只要是她主演的戲劇必定爆紅，這次《長相思》也不例外，在開播前就已經讓人引頸期盼，光是開播第一天網播量就衝高，之後的收視也是一路上升，目前累計已經衝破34億，也連帶捧紅了張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅四位男主角。《長相思》接下來還有第二季，也讓外界十分期待。

▲《長月燼明》羅雲熙（左）故意跟白鹿說恨她，劇情虐到最後一刻。（圖／LINE TV提供）
▲《長月燼明》由白鹿（右）、羅雲熙（左）主演，是2023上半年最火的古裝劇。（圖／LINE TV提供）
TOP2：白鹿、羅雲熙《長月燼明》2358萬

《長月燼明》由白鹿、羅雲熙主演，是2023上半年最火的古裝劇，僅花了兩天就在優酷站突破10000熱度值，打破《沉香如屑》的紀錄，在各大平台的熱度榜單中也都橫掃第一，儘管《長月燼明》的評價兩極，卻還是經常上熱搜，人氣居高不下。

▲趙麗穎、林更新（左）隔7年搭檔《與鳳行》CP感滿滿。（圖／翻攝微博）
▲《與鳳行》3月18日才開播，第一天網播量就衝破3281萬。（圖／翻攝微博）
TOP1：趙麗穎、林更新《與鳳行》3281萬

3月18日才開播的《與鳳行》由趙麗穎和林更新主演，第一天開播，網播量就衝破3281萬，在騰訊網站更是只花了146分鐘，熱度值就衝上了28000。不僅如此，根據中國雲合數據統計平台，《與鳳行》是「近三年首日網播量最高」的陸劇，有個完美開局，後續更是看漲。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

雷／趙麗穎《與鳳行》猴急開親　林更新主動加「撒糖」感情戲

趙麗穎《與鳳行》開播衝上收視榜　「再搭林更新」3大看點曝光

趙麗穎才被誇實力派演員！「在、再不分」連3次錯字遭轟：文盲

趙麗穎產後復出「對自己更苛刻」　勾小10歲陸劇男神王一博談戀愛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞