首日網播量破千萬陸劇TOP5！趙露思主演僅第5　冠軍不意外是它

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趙露思幾乎已經等於是流量保證，這次她搭檔王安宇演出《神隱》，開播第一天網播量就衝破千萬。《神隱》改編自作家星零的同名小說，講述阿音與真神之子古晉、狐族王侄鴻奕、鷹族公主宴爽一同冒險，是常見的前世今生虐戀仙俠劇，儘管劇情較老套，但有趙露思和王安宇加持還是擁有超高人氣。
TOP4：肖戰、任敏《玉骨遙》1683萬
《玉骨遙》由肖戰主演，有古裝男神在，一開播在騰訊站內熱度火速衝破28000，然而《玉骨遙》雖然討論度高，前期大家都是在狂酸女主角任敏的造型，認為她不適合古裝，後期才慢慢漸入佳境。劇情講述空桑皇太子時影和赤族郡主朱顏因一花（雪寒薇）之恩，結下命劫夙緣，為了守護空桑夢華王朝而共渡難關。
TOP3：楊紫、張晚意《長相思》2086萬
楊紫身為身為收視女王，只要是她主演的戲劇必定爆紅，這次《長相思》也不例外，在開播前就已經讓人引頸期盼，光是開播第一天網播量就衝高，之後的收視也是一路上升，目前累計已經衝破34億，也連帶捧紅了張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅四位男主角。《長相思》接下來還有第二季，也讓外界十分期待。
TOP2：白鹿、羅雲熙《長月燼明》2358萬
《長月燼明》由白鹿、羅雲熙主演，是2023上半年最火的古裝劇，僅花了兩天就在優酷站突破10000熱度值，打破《沉香如屑》的紀錄，在各大平台的熱度榜單中也都橫掃第一，儘管《長月燼明》的評價兩極，卻還是經常上熱搜，人氣居高不下。
TOP1：趙麗穎、林更新《與鳳行》3281萬
3月18日才開播的《與鳳行》由趙麗穎和林更新主演，第一天開播，網播量就衝破3281萬，在騰訊網站更是只花了146分鐘，熱度值就衝上了28000。不僅如此，根據中國雲合數據統計平台，《與鳳行》是「近三年首日網播量最高」的陸劇，有個完美開局，後續更是看漲。
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