PLG／沃許本砍「23分20板」！領航猿83：79逆轉鋼鐵人　拉出6連勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
第3節領航猿刻意變陣，改讓伯朗取代葛拉漢（Treveon Graham）、周儀翔取代李家慷先發，但領航猿仍在第3節兩度落後12分，葛拉漢重回場上後找回手感，第3節尾聲連進2記三分球，幫助領航猿該節打玩，將比數追成56：61。
末節換成伯朗爆發，投進3記三分球，領航猿打出一波高潮將比數反超，白曜誠在最後3分20秒也命中外線，幫助主場軍將領先擴大領先到7分。鋼鐵雖一度在讀秒階段追到只差4分，卻在最後8秒發生進攻時間到點違例，只能投子認負。
領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後表示，「每次碰上鋼鐵人都很難打，尤其是塔壁造成我們很多困難。我們第2節開始出現猶豫，防守也沒做好，幸好下半場好多了，也能保護好籃板，且靠第4節奮戰把這場比賽拿了下來。」
提到總算結束的兩周5戰賽程，卡米諾斯說：「這兩個禮拜的比賽確實很累，但我們從這些比賽當中學到不少經驗，讓我們繼續成長。」
貢獻雙20的沃許本說：「我想不可能每場比賽我們手感都那麼好，但我們還是要持續進攻，努力保持不被對方拉開，且持續對抗，慢慢地我們就會找回手感，像是今天第四節伯朗就跳了出來，我們才有辦法取勝。」
伯朗表示：「我認為我們下半場修正了沒有保護好籃板的問題，才是我們下半場得以逆轉戰局的主因。」
今日球員數據表現：
#42 沃許本23分 20籃板 4助攻 3抄截
#21 伯朗 17分7籃板1助攻1抄截1阻攻
#69 盧峻翔12分6籃板3助攻
#24 葛拉漢8分9籃板1助攻
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁