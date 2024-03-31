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PLG／沃許本砍「23分20板」！領航猿83：79逆轉鋼鐵人　拉出6連勝

▲領航猿洋將沃許本（Jason Washburn）全場攻下23分20籃板的「雙20表現」，帶領球隊終場以83：79逆轉擊退鋼鐵人，奪下近期6連勝，也是主場8連勝。（圖／桃園領航猿球團提供）
▲領航猿洋將沃許本（Jason Washburn）全場攻下23分20籃板的「雙20表現」，帶領球隊終場以83：79逆轉擊退鋼鐵人，奪下近期6連勝，也是主場8連勝。（圖／桃園領航猿球團提供）

記者黃建霖/綜合報導

P.League+（簡稱PLG）職籃桃園璞園領航猿今（31）日在主場桃園巨蛋迎擊高雄17直播鋼鐵人，儘管領航猿曾在第3節落後到12分，但仍靠洋將沃許本（Jason Washburn）全場23分20籃板的「雙20表現」，以及伯朗（Alec Brown）攻下17分，終場以83：79逆轉擊退鋼鐵人，奪下近期6連勝，也是主場8連勝。

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領航猿此役在首節結束前，靠伯朗、周儀翔各一記三分球帶動，打出11：0攻勢拉開領先差距，打完首節時以20：11領先；但在第2節，領航猿進攻火力突然陷入低迷，也讓鋼鐵人趁機超前，上半場結束，遭對手反超以35：42落後。

第3節領航猿刻意變陣，改讓伯朗取代葛拉漢（Treveon Graham）、周儀翔取代李家慷先發，但領航猿仍在第3節兩度落後12分，葛拉漢重回場上後找回手感，第3節尾聲連進2記三分球，幫助領航猿該節打玩，將比數追成56：61。

末節換成伯朗爆發，投進3記三分球，領航猿打出一波高潮將比數反超，白曜誠在最後3分20秒也命中外線，幫助主場軍將領先擴大領先到7分。鋼鐵雖一度在讀秒階段追到只差4分，卻在最後8秒發生進攻時間到點違例，只能投子認負。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後表示，「每次碰上鋼鐵人都很難打，尤其是塔壁造成我們很多困難。我們第2節開始出現猶豫，防守也沒做好，幸好下半場好多了，也能保護好籃板，且靠第4節奮戰把這場比賽拿了下來。」

提到總算結束的兩周5戰賽程，卡米諾斯說：「這兩個禮拜的比賽確實很累，但我們從這些比賽當中學到不少經驗，讓我們繼續成長。」

貢獻雙20的沃許本說：「我想不可能每場比賽我們手感都那麼好，但我們還是要持續進攻，努力保持不被對方拉開，且持續對抗，慢慢地我們就會找回手感，像是今天第四節伯朗就跳了出來，我們才有辦法取勝。」

伯朗表示：「我認為我們下半場修正了沒有保護好籃板的問題，才是我們下半場得以逆轉戰局的主因。」

今日球員數據表現：

#42 沃許本23分 20籃板 4助攻 3抄截

#21 伯朗 17分7籃板1助攻1抄截1阻攻

#69 盧峻翔12分6籃板3助攻

#24 葛拉漢8分9籃板1助攻

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