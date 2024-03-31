林依晨「1個字」突衝微博榜首！190萬粉絲瘋搜 釣出本人回應了
由林依晨所演唱的《惡作劇2吻》片尾曲《你》，3月23日全新版本已在數位音樂平台上架，造成網友一片驚喜及轟動，立刻登上各大音樂平台榜單。更因190萬網友瘋搜，無預警竄上社群網站「微博」的關鍵字榜首，17年後再度詮釋《你》這首歌，林依晨表示：「17年後的這首歌，是唱給一路陪伴在身邊的大家，希望用愛溫柔對話，讓你我生活更加美好。」
記者羅凌筠／綜合報導
偶像劇《惡作劇2吻》自2007年開播後叫好又叫座，由林依晨、鄭元暢所主演的袁湘琴、江直樹更是不少觀眾的童年CP。林依晨當年演唱的片尾曲《你》，近日在短影音平台掀起一股翻唱熱潮，甚至登上微博熱搜榜第一名。不僅如此，更順勢推出17年後的全新版本，讓粉絲重新聽見「袁湘琴」的歌聲。再次進錄音室配唱，林依晨興奮的說：「既開心又緊張，好久沒唱歌了，之前是袁湘琴的甜，這次《你》的訴說對象，是想獻給所有一路以來支持的粉絲，希望17年後的全新版本，能讓大家聽到更溫潤、沉著、堅毅的聲音。」
對於《你》新版本引起轟動，林依晨說：「雖然有點突然，不過是個很好的機會，讓我以這樣特別的方式跟大家有了連結，謝謝大家支持，我會繼續努力。」網友也紛紛留言力挺表示「女歌手林依晨回歸」、「袁湘琴我的回憶啊」、「能超越原版的只能是原唱本人」、「不是唱給江直樹的，是唱給粉絲的，好溫暖啊」、「新版少了稚嫩，多了成熟感覺」、「惡作劇女孩回來了」、「林依晨給我狠狠出專輯」，甚至有網友期待未來林依晨能登上《乘風破浪的姐姐》舞台，看到更多精彩的表現。
除了音樂上的展現外，林依晨仍在戲劇上不斷努力突破，推出好的作品，今年即將播出的《不夠善良的我們》、《同棲散策》、《深度安靜》都有不同以往的表現；首部監製的電影《失明》也如火如荼的籌備進行中，令粉絲相當期待。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道