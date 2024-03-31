新北國王105:108不敵夢想家！「掃牧」後打出韌性 林書緯砍24分
P.League+新北國王今（31）日在主場新莊體育館對戰聯盟龍頭福爾摩沙夢想家，這是國王洋將牧倫斯離隊後球隊的第一場比賽，結果他們無法用一場勝利來提振士氣，在下半場熄火、終場以105：108不敵夢想家，吞下3連敗。夢想家洋將麥卡洛攻下全場最高的27分，國王後衛林書緯則有24分8助攻。
記者黃建霖/綜合報導
在牧倫斯因情緒失控「脫球衣離場」遭到球團開除後首戰，國王重整旗鼓對上夢想家，這一場比賽首節夢想家單節命中9記三分球，追平聯盟球隊例行賽單節投進三分球的紀錄，不過除此之外沒有任何兩分球進帳，該節打完以28:35在客場落後給國王。
今天國王一改前一場熄火的問題，兩節打完攻下61分，林書緯和奧帝各有13分進帳，暫時以61:56領先夢想家。不過易籃再戰後，夢想家多點開花，轟出一波27:13的攻勢將分數給反超。
末節國王前半節大崩盤，火力被限制住，被夢想家在約3半鐘內打出12:1的高潮，將領先分數拉開到全場最大的20分。但這之後國王孤注一擲大反攻，一度將分差縮小到個位數，林書緯連得5分，讓主場軍在最後1分59秒追到只差5分。
接著夢想家連續失誤，讓國王得到機會，林書緯助攻安尼奎得分，比數105:108只差3分。之後兩回合，林書緯在剩下29秒時拋投不進，但忻沃克灌籃也沒進，國王在22.1秒掌握球權，但球隊組織不出有效攻勢，林書緯直接被錢肯尼封蓋，比賽也就此結束，球隊吞下近期的3連敗。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁