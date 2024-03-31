高雄情侶欠4個月房租失聯！留下「滿地狗屎+垃圾山」 房東崩潰了
這樣的屋況真的是人類能入住的嗎！近期就有一名高雄房東於地方社團無奈發文，提醒其他房東「小心惡質租客」，控訴一對情侶檔積欠4個月房租後失聯，卻在屋內留下「滿地狗屎+垃圾山」，更因為簽下「社會住宅」，合約未到不能趕人，讓房東十分崩潰，遭遇曝光也引發大批網友譁然。
記者潘毅／綜合報導
一位高雄房東在臉書社團「左營楠梓人」上發文訴苦，提到一對情侶承租客，不但積欠了4個月房租未付，還有1萬多元水電費帳單沒繳，「更惡質的是全屋滿目瘡痍，傢俱無一倖免，滿地狗屎狗尿垃圾堆積如山，味道極度難聞難以承受」。
房東無奈指出，原本屋內乾淨舒適的環境惡意破壞至此，馬桶還被塞入一堆異物，導致需打掉重新安裝，洗臉盆、水龍頭也壞掉漏水。初步估價清運、傢俱、家電、浴室等，打掉重做修復到好要價一百多萬。
房東也說，目前這組惡劣的情侶房客打電話不接、聯絡不上，但因為先前簽下的是社會住宅合約，相關單位說約未到不能趕人。受害慘重的他決定發文提醒其他房東：「據說情侶檔已搬到仁武，房東們要注意，希望不要再有下一位受害者」。
事件爆發也引發大批網友譁然，紛紛痛批租客行為實在太過惡劣。針對此事件，高雄市都發局也表示，此案為國家住都中心委託高雄市租賃公會開辦的社宅包租代管計畫，目前公會方也聯絡上業者寄居蟹租屋公司，而業者也表示會全力協助屋主後續求償與法律程序。