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李安《斷背山》無緣奧斯卡最佳影片！關鍵內幕曝光　他被留著乾等

▲李安近期透露《斷背山》沒辦法獲得奧斯卡「最佳影片獎」的原因。（圖／金馬執委會）
▲李安近期透露《斷背山》沒辦法獲得奧斯卡「最佳影片獎」的原因。（圖／金馬執委會）

記者吳雨婕／綜合報導

國際大導李安執導過許多電影，如《囍宴》、《臥虎藏龍》、《斷背山》、《色，戒》、《少年Pi的奇幻漂流》等，其中《斷背山》在當年的奧斯卡上奪下多項大獎，原本以為能夠順利拿下「最佳電影獎」，沒想到卻無緣獲獎。近期李安接受訪問時，《斷背山》沒有奪下「最佳影片」的內幕，

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李安提到，《斷背山》拿下第78屆奧斯卡的「最佳導演」、「最佳原著改編」、「最佳原創配樂」獎項，甚至對於能抱走「最佳影片」的呼聲極高，可後來由《衝擊效應》奪得「最佳影片獎」，這也是為什麼頒獎人傑克尼克遜（Jack Nicholson）打開信封時，表情非常驚訝的原因。李安表示，奧斯卡的主辦單位是美國影藝學院，那時對於同性戀的愛情故事，的確存有偏見。

《斷背山》
▲▼李安（下圖）執導的《斷背山》沒有獲得奧斯卡「最佳影片」。（圖／NOWnews資料照、金馬執委會提供）
▲第60屆金馬獎，將由李安導演出任評審團主席。（圖／金馬執委會）
 
李安也分享了頒獎典禮上的小故事，當時他領完最佳導演獎，是當晚倒數第2個頒發的獎項，正要從頒獎舞台上離開時被叫住，「他們要我留在某個位置，說已經幫我標好了先在這裡等，之後要頒最佳影片獎，大家都覺得你會得獎，所以先在這裡。」那個位置距離舞台很近，近到觀眾可以看到他的程度。

談到執導的電影，李安透露無論是《斷背山》還是《臥虎藏龍》，都不是當時的主流，就像是自己的成長歷程，都很像是邊緣人、局外人，他形容：「我們在台灣是局外人，到了美國是局外人，回了大陸還是局外人，我總覺得像局外人。我想壓抑的人物、故事是吸引我的。《斷背山》這個故事太美了，我跟懷俄明州的同志牛仔一點都不像，但為什麼讀完這個故事會哭？它讓人難忘，這是個很美的故事。」





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