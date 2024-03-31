清明連假也不放過！網易再頒「限玩令」 未成年僅可玩3小時遊戲
隨著清明連假即將到來，中國網易遊戲又再次宣布了「遊戲限玩令」，規定今年連假期間未成年人只能在4日至6日間的晚間8點至9點體驗遊戲，也就是整整4天連假最多只能玩3小時，這已經是中國國家新聞出版署嚴格限制未成年人網路遊戲時間以來的第三年，不少中國網友仍批評這個做法沒有用，「根本限制不住」、「限制了個寂寞」。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國網易遊戲微信公眾號30日發布消息，稱根據中國國家新聞出版署「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」要求，結合中國國務院辦公廳「關於2024年部分假日安排的通知」的規定，未成年人可以在4月4日（清明節假期）、4月5日至6日晚上8點至9點體驗遊戲1小時，一共3小時。
網易遊戲除了公佈清明假期限玩時間表外，也提醒玩家要「合理安排遊戲時間，適度遊戲」。這是自中國國家新聞署於2021年8月頒布通知，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間後，正式實施的第三年，如今所有網路遊戲企業僅能在週五、週六、週日與法定假日的晚間8點至9點，向未成年人提供1小時服務，其他時間不得以任何形式提供未成年人網路遊戲服務。
網易遊戲公布清明連假「限玩令」後，再次於微博上掀起討論，有用戶留言表示贊同、「清明節對未成年人遊戲時間限制，為你們的負責任點讚！希望更多遊戲公司能跟進，為青少年健康成長護航」、「這難道不是應該的？不只是清明節，所有假日都該限時」；但也有網友反批「得了吧，根本限不住」、「想玩的都有辦法，也就是做給別人看而已」。