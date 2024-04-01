劉嘉玲被虧「欺負梁朝偉」還原真相急喊冤！透露丈夫維持白髮原因
香港模範夫妻梁朝偉和劉嘉玲相戀超過20年，日前劉嘉玲在大陸開新節目《嘉人自有約》，最新一集中，邀請好友葉童來作客。聊到梁朝偉，葉童笑說：「妳都在欺負梁朝偉，我們知道的」，劉嘉玲急喊冤枉，也透露梁朝偉堅持不染髮的原因。
記者薛羽彤／綜合報導
劉嘉玲首度主持綜藝節目《嘉人自有約》，最新一集邀請葉童來作客，葉童曾演出台灣偶像劇《薔薇之戀》韓俐一角，她在節目上笑稱劉嘉玲都在欺負梁朝偉，提到先前梁朝偉從威尼斯領獎返回香港時，在媒體前被劉嘉玲從後面一把拉住，不讓他往前走。劉嘉玲急喊「冤枉啊」，那天香港颱風來襲，看到老公一下去就急著往前走，為了讓等了好幾個小時的記者們拍攝畫面，劉嘉玲才趕緊抓住梁朝偉，貼心為記者們著想。
此外，葉童近幾年都以白髮現身活動，她解釋自己61歲，這就是最真實的狀態，「就讓大家看看真實的我，是怎麼樣的一個狀態，那做一個演員來說的話，你們就來改造我，我就是這樣子。」劉嘉玲心有戚戚焉，透露這些話梁朝偉也跟她說過，劉嘉玲提醒他頭髮白了要不要去染，梁朝偉回答「不染了，我為什麼要去做你們心目中的梁朝偉，我就是做我自己，我要告訴你們，我現在就在這個年齡階段了，你們要來接受我現在這個階段。」
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