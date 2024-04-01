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台股最慘養豬戶！穩懋中國養豬卻連年虧損　謝金河：應該專注本業

▲穩懋近年轉投資中國養豬業，沒想到卻連年虧損，財信傳媒董事長謝金河呼籲：應該專注本業。（圖／達志影像）
▲穩懋近年轉投資中國養豬業，沒想到卻連年虧損，財信傳媒董事長謝金河呼籲：應該專注本業。（圖／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

砷化鎵代工龍頭廠穩懋，近年來在中國投資養豬事業，沒想到成效不彰、連年虧損，財信傳媒集團董事長謝金河在30日臉書開頭就引用媒體標題「台股最慘養豬戶：養豬養成大錢坑」來評論此事，並且呼籲穩懋現在更應該要「專注本業」。

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謝金河在臉書透露，自己過去一直以為，在中國養豬是穩懋董座陳進財的私人資產，仔細看才知道是穩懋在中國的大投資，穩𢡟在江蘇的農牧養殖企業超過10家，其中一家光是在去年就虧損7.5億新台幣。

根據數據統計，中國一年吃掉超過7億億隻豬，市場這麼大，豬肉又是民生所需要的重要食材之一，為什麼穩懋在中國的投資連年虧損，甚至虧損金額一年比一年多呢？謝金河認為，去年全中國養豬超過一萬頭的企業有118家，但前20大豬企有18家虧損，2023年共虧損367.3億人民幣，這二十家豬企總共背負4470億人民幣的負債。

那造成這樣負債的原因又是什麼呢？就是產業間的削價競爭，所有養豬企業拼命砍價，平均一斤豬價從2021年的10.55元人民幣，直接打7折來到7.64元人民幣，到現在價格還持續下降，再加上中國市場也沒有平衡機制，企業都只想要到銀行搬錢，努力弄死對方，因此造成穩懋投資的公司連年的虧損。

另外，謝金河指出，穩懋中國轉投資事業的虧損金額分別為2021年8.61億新台幣、2022年15.72億新台幣、2023年19.77億新台幣；謝金河向陳進財喊話，他直言穩懋本業2023年虧損5600萬新台幣，壓力已經夠大，現在又得為養豬操心，應該要專注於本業才是。

砷化鎵龍頭廠穩懋3月11日公告2023年財報及股利配發政策。2023年全年營收158.36億元新台幣，衰退13.62%，每股盈餘EPS虧損0.19元，董事會決議不配發股利。

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